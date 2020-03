Mexicana crea fórmula que frena el coronavirus

Hace 10 años, la enfermedad de uno de sus hijos hizo que Gabriela León, ingeniera bioquímica, buscara una solución para matar virus. Y esa tecnología, que desarrolló en México con su hermano Sergio, podría detener la propagación del coronavirus.

En 2016, ella y Sergio recibieron la patente de Nbelyax, que hoy está en 60 países. Hay 40 más en proceso. Se trata de una biomolécula capaz de aniquilar todo tipo de virus, bacterias, hongos, gérmenes y esporas, entre otros.

Nbelyax se ha implementado en una línea de antisépticos, desinfectantes y esterilizantes que evitan también el avance de la influenza y del ébola.

En entrevista para esta casa editorial, Gabriela compartió que lleva 10 años tratando de posicionar su trabajo. “De hacer entender lo que estamos viviendo como humanidad, en donde los grandes retos son los cambios climáticos y las pandemias”.

Ante los casos confirmados de coronavirus en México, los desinfectantes y cubrebocas escasearon. Y éstos, afirmó, no ofrecen una solución al problema. Incluso podrían “empeorarlo”.

“El virus necesita replicarse en los seres vivos, mientras que las bacterias y microbacterias tienen la capacidad de reproducirse por ellas mismas. Pueden estar en una superficie durante años y no necesitan infectar a nadie porque tienen la capacidad de reproducirse solas. La gran diferencia de nuestra tecnología es que es tan pequeña que puede entrar al organismo (que tiene el virus) y destruir el material genético”.

Un ejemplo está en los geles antibacteriales. “Llega una molécula como las que contiene el cloro... Llega el cloro y le rompe la membrana celular. Y desde que se rompe hasta que se muere la célula pueden pasar varios segundos, y eso es suficiente para que, a la larga, se pueda crear la famosa resistencia microbiana porque no destruyen el material genético”.

Añadió que Nbelyax es biodegradable, inocuo, no es corrosivo, no causa daños secundarios y no crea resistencia.

China da y China quita

Irónicamente, la producción de Nbelyax, la biomolécula de patente mexicana capaz de aniquilar todo tipo de virus, ha tenido afectaciones por el coronavirus en China, pues parte de los envases que utiliza provienen de ese país. La tecnología ha sido solicitada por otros países para ayudar a contener la propagación del virus. Si le interesa adquirir alguno de los productos que se realizan con esta tecnología, puede hacerlo a través de su página web: www.eviter.com.mx, o en sus plataformas en línea. Entre el portafolio se encuentran cremas, jabones antisépticos y desinfectantes.

Salud Jalisco lanza línea de atención

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) habilitó una línea de atención las 24 horas, misma que será respondida por médicos. El número asignado es 33 3823-3220. Allí se recibirán informes sobre pacientes con síntomas del coronavirus de Wuhan. Los médicos que le responderán están capacitados para determinar si realmente es un caso probable u otra enfermedad de las vías respiratorias. Entre los síntomas más comunes están la fiebre, tos y dificultad para respirar, pero si usted estuvo en contacto con alguien que tiene esta enfermedad o visitó un país donde el padecimiento es epidémico, comuníquese de inmediato.