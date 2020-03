México, en “emergencia nacional” por coronavirus

El Gobierno de México reconoció que el coronavirus representa una “emergencia nacional”, por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender la crisis y sus efectos en la economía, afirmó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

“No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, afirmó.

Sus declaraciones contradicen los argumentos de la Secretaría de Salud, que ha insistido en que no existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos reconocidos por el Gobierno federal han sido “importados”, al estar relacionados con viajes al Norte de Italia.

Sin embargo, Romo informó ayer que se ha reunido con los distintos secretarios de Estado para pedirles que eliminen las barreras burocráticas que impiden la eficaz aplicación de los recursos públicos.

“Esto no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo con el anuncio de China, que entra en recesión, y va a haber un reacomodo de las cadenas de valor. Eso sí sabemos, entonces lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México”.

El jefe del Gabinete argumentó que la crisis del coronavirus puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento económico de México. “¿Por qué? Porque en estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas porque están pensando en reacomodar sus cadenas de valor”.

EFE

La contingencia abre una oportunidad para México: Luis De la Calle

México puede ser el antídoto contra el impacto negativo causado por el coronavirus, por lo que debe aprovechar y venderse ante los inversionistas mundiales, aseguró el exfuncionario de la Secretaría de Economía, Luis de la Calle.

Previo a una reunión con empresarios locales, organizada por el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (Coincydes), el también exnegociador del Tratado de Libre Comercio aseguró que México tiene una oportunidad para desarrollarse si “se pone las pilas”.

Dijo que lo más apremiante es aumentar el atractivo a la inversión hacia México y hacerlo tanto en el ámbito nacional como internacional. “Jalisco también tiene una oportunidad para volverse atractivo a la inversión, y te tienes que volver atractivo antes de que los problemas económicos se agudicen porque una vez que ya están agudizados ya es muy difícil”, sostuvo.

Sugirió que se detone el atractivo de México como un país energéticamente competitivo, con un mercado abierto y que aprovecha los precios del gas natural más bajo.

César de Anda Molina, coordinador del Coincydes, destacó que también se habló del Plan Nacional de Infraestructura y cómo empatar esos planes con los proyectos de Jalisco. “Ver cómo podemos potencializar el tema de la política energética aquí, en Jalisco. Nuestro interés es aprovechar la oportunidad que se presenta ahora que Jalisco tendrá más abasto de gas natural con cuatro afluentes que estarán llegando en los próximos meses”.