Meade demostrará capacidades en tercer debate: Ríos Piter

En el tercer debate que se realizará el martes próximo en Mérida, Yucatán, José Antonio Meade demostrará a los mexicanos que sabe construir puentes con la sociedad y puede trabajar con otros equipos, lo cual le permitirá sacar al país adelante, afirmó Armando Ríos Piter.

El vocero de la campaña del candidato de la coalición Todos por México advirtió que mientras Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya se dedican a descalificarse y criticarse, Meade ha presentado ya 27 propuestas.

Expuso que el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza demostrará en el tercer debate lo que es una campaña moderna y cómo se pueden ir construyendo alianzas con la sociedad.

Comentó que se tocarán temas fundamentales como educación, medio ambiente, desarrollo social, cultural y económico, donde "nuestro abanderado tiene una amplia experiencia y presentará propuestas para resolver los problemas que se presentan en estos sectores y no ocurrencias".

Los papeles, aseguró, se están volteando y Meade Kuribreña está repuntando en todos los sentidos y eso le preocupa a López Obrador.

Entrevistado en el marco de la presentación de "Los cantares de México", en el Teatro Metropolitan, sostuvo que la candidatura de Todos por México está creciendo y obtendrá el triunfo el 1 de julio con los votos de los silenciosos e indecisos, y López Obrador volverá a perder.

Consideró que hay un voto "silencioso del 50 por ciento" que no se ha manifestado por temor a la agresividad de los simpatizantes de uno de los aspirantes a la Presidencia de la República, que de inmediato atacan a las personas que lo cuestionan o critican.

También, apuntó, hay un 30 por ciento de indecisos y es gente que busca a la segunda fuerza como la mejor opción, la cual está representada por Meade Kuribreña.

Confió en que no haya abstencionismo en las elecciones del primer domingo de julio y que la gente no se asuste por el hostigamiento de grupos afines a un candidato que no acepta críticas.

JA