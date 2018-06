"Me mayoritearon contra la guayabera en tercer debate": López Obrador

A pesar de tener un espacio para ensayar previo al tercer debate presidencial en Mérida, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador rechazó acudir a la práctica, pero sí reprochó que no le dejaran usar guayabera, pues por mayoría los candidatos eligieron usar traje y corbata.

"Amor y paz, por ejemplo, yo quería ir de guayabera mañana, pero me mayoritearon, los otros candidatos opinaron que de traje y de corbata, que se me hace, con todo respeto, algo contrario a la idiosincrasia del pueblo yucateco, porque se usa la guayabera, siempre voy a Yucatán con guayabera, es más cómoda, se apega más al clima, es la ropa pues que se debe de usar", explicó.

El tabasqueño no tuvo días de descanso para ensayar previo al tercer y último debate. Realizó hoy por la mañana un acto de campaña en Las Margaritas y por la tarde en Comitán, Chiapas.

En entrevista tras el evento en Las Margaritas, afirmó que escucha a la gente, quienes le recomiendan que en el debate no se pelee.

"Ahora me están diciendo más que no me pelee, no pelearnos, la verdad que nos ha ido muy bien, para qué nos peleamos. Esto que digo aquí es lo que voy a decir allá", detalló.

El candidato de Morena arriba hoy por la noche a Mérida para estar listo para el encuentro entre candidatos presidenciales.

GC