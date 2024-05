La candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno del Estado, Claudia Delgadillo, aseguró que las maestras y maestros serán importantes en su gobierno y que trabajará para dignificar la labor docente con horarios justos, basificaciones y protección de sus ahorros de cara al retiro.

Claudia Delgadillo declaró que el esfuerzo de las y los maestros será recompensado en su gestión de gobierno, así se comprometió, en el marco de la celebración por el Día del Maestro, para mejorar las condiciones laborales de las y los docentes, reduciendo las cargas horarias y priorizando las pensiones para sus retiros, ante el IPEJAL.

“En mi gobierno ustedes serán importantes sin duda alguna”, dijo, y adelantó que se crearán nuevas plazas para docentes de educación física, música e inglés, ya que la educación en Jalisco necesita fortalecer esas materias extra-curriculares. Además de incrementar la contratación de directivos adicionales y personal complementario.

Otro de sus compromisos es lograr basificaciones justas, además de no modificar su carga horaria original sin justificación.

“En el gobierno que me va a tocar encabezar, de la mano de todas y de todos ustedes, por supuesto que tendrán basificaciones, nunca más les serán negadas (…) serán justas y no vamos a permitir que se sigan violando sus derechos laborales, de eso les doy mi palabra que ya no va a pasar, (…) no dividiremos plazas completas en fracciones horarias”, aseguró.

Claudia Delgadillo también enfatizó que habrá inversión de más recursos en Promoción Horizontal para mejorar los ingresos de los maestros.

Entre sus propuestas resaltó que se terminará con las duplicidades innecesarias de programas académicos, para aliviar su carga laboral y alinearla con el sistema del Gobierno Federal, es decir, eliminar Recrea, que los hace trabajar el doble, además de ser una fuente de corrupción. Asimismo promoverá una simplificación administrativa para reducir gastos excesivos y mejorar la eficiencia en el sistema educativo.

MF