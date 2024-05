Luego que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, participara en un mitin político de la candidata a la presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum tras su visita a Guadalajara, el dirigente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, reclamó al rector por este acto.



El dirigente priista en el estado acusó que es ilegal que personal de la casa de estudios apoyen en actos políticos del partido Morena y que no sean institucionales, incluso, dijo que se podrían pensar cosas malas.



“En lo que no estamos de acuerdo y que, además es ilegal, es que las autoridades universitarias involucren y de manera explícita muestren su apoyo a las candidaturas de Morena, es ilegal que participen en actos políticos no institucionales. No me explico la necesidad del rector que ande de matraquero, que ande de chofer de los candidatos de Morena. Me hace pensar mal y nos hace dudar muchas cosas”.

Incluso, reclamó que la UdeG haya olvidado los malos tratos por parte de los diputados federales de Morena y aliados al momento de asignar recursos desde la Cámara de Diputados a la casa de estudios, entre ellos, Claudia Delgadillo, quien era legisladora federal por Jalisco previo a ser candidata a la gubernatura.



Antonio Padilla le pidió prudencia al rector al momento de participar en actos similares, aunque sí reconoció a la UdeG por el interés y haber recibido a candidaturas presidenciales para que den a conocer sus propuestas en favor de los jóvenes del estado.

“Celebramos y reconocemos el interés que ha mostrado la Universidad de Guadalajara en este proceso electoral: hay que decirlo, la pluralidad con la que se ha conducido, la apertura que ha mostrado en sus foros, en sus recintos y abrirle las puertas a todas las candidaturas para dar a los universitarios la oportunidad de escuchar a los diferentes candidatos poder contrastar y analizar una decisión para emitir su voto”.



“Hagamos memoria de cómo es que los diputados federales de Morena y sus aliados, entre ellos diputados del Partido Verde y Claudia Delgadillo, han tratado con la punta del pie a la Universidad de Guadalajara, recordaremos cómo votaron muchas cosas para afectar el presupuesto de la Universidad. ¿Que está en su derecho? Sí, pero la verdad es que un personaje con las credenciales del rector debería ser más prudente. Nosotros vamos a pedir al Instituto Electoral que intervenga y que revise para que efectivamente los recursos públicos no se usen para promocionar o favorecer a ningún candidato.”



