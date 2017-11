Me encantaría competir con Enrique de la Madrid, dice "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó que le encantaría competir con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, en los comicios presidenciales de 2018, pero que es decisión del funcionario federal y del PRI si es el candidato de ese partido.

El titular de Turismo y el gobernador Rodríguez Calderón sostuvieron anoche un encuentro de trabajo con representantes de los 111 Pueblos Mágicos del país.

Este viernes, autoridades federales y estatales dieron la bienvenida en Monterrey a los participantes a la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos.

En breve entrevista, el mandatario neoleonés y aspirante a la candidatura presidencial independiente respondió cuestionamientos sobre el proceso electoral de 2018.

- ¿Gobernador, cómo ve al secretario De la Madrid como candidato a la Presidencia?

- No sé si él quiera y no sé si su partido le dé chanza, ese es un tema de él, ¿por qué mejor no le preguntas a él?

"A mí me encantaría que fuera mi competencia, nos llevamos a toda madre y podemos hacer una gran competencia y no me desagrada, pero es una decisión de él y de su partido".

Ambos funcionarios resaltaron la importancia de la conectividad para impulsar el turismo en estas poblaciones.

De la Madrid Cordero dijo que la conectividad busca mejorar la calidad de vida de la gente.

DR