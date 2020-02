Mayoría de asesinados en enfrentamientos estaban drogados: López Obrador

Al presentar la segunda etapa de la campaña del gobierno federal para alejar a la juventud mexicana de las drogas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 60% de las personas que pierden la vida diariamente en eventos de violencia están bajo el efecto de las drogas o de alcohol; asimismo, informó que en su administración se han localizado 37 laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas.

"Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos está viviendo a salto de mata, y eso no es vida"

“El 60 por ciento de los que pierden la vida diariamente, 60 por ciento de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga", indicó el Presidente.

"Necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, de las drogas químicas que destruyen, y que no es cierto eso que se ve en la televisión, de las series -aclaro, vamos a ser respetuosos de la libertad de las ideas, no va a haber censura- pero eso es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas y muchachos guapos, de la ropa de marca, de los carros de lujo, eso no existe".

.@lopezobrador_ asegura que 60% de asesinados en enfrentamientos están drogados. ➡️ https://t.co/V3b3t4bgs1 pic.twitter.com/gWlBdcCVFn — El Heraldo de México (@heraldodemexico) February 26, 2020

"Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos está viviendo a salto de mata, y eso no es vida", agregó el Mandatario.

Al presentar un video de los efectos que producen las drogas, López Obrador detalló que los laboratorios clandestinos se han localizado principalmente en Sinaloa, Jalisco y Michoacán.

"Estos temas no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva para no informar. Vamos comenzar una campaña directa sobre lo que significa este submundo de sacrificio de dolor, de esta amarga realidad".

López Obrador aseguró asimismo que su gobierno está atendiendo las causas que llevaron a los altos índices de inseguridad y violencia en toda la sociedad.

Con información de El Universal

JM