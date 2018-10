Matan a policía en Hermosillo; van seis en menos de 24 horas

Mientras en una funeraria de Guaymas velan juntos a cinco oficiales de policía asesinados por sicarios, en Hermosillo, la mañana de este viernes, acribillaron a un agente de la policía que se encontraba fuera de servicio.

El agente, identificado como Jesús Omar "N", fue atacado cuando se trasladaba en su vehículo particular, un Sedán modelo atrasado, en el bulevar Libertad y calle H. de la colonia Arcoíris.

El vehículo quedó con múltiples impactos de bala de grueso calibre.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegaron acciones de búsqueda y lograron aprehender a cinco presuntos sicarios entre los bulevares Progreso y Morenos.

Los supuestos criminales se trasladaban en dos camionetas, una Tahoe blindada, donde hallaron varias armas en su interior y una Pick up Cheyene color roja.

El comandante de policía en Hermosillo, Manuel Enrique Cabanillas Herrera, dijo que aún no se establece si el hombre que fue ejecutado al sur de la ciudad pertenece al cuerpo de seguridad municipal, pues no traía uniforme y las autoridades aún no lo han identificado.

En tanto, en el municipio de Guaymas, la población mantiene zozobra por el ataque armado que sufrieron los policías en zona escolar, con saldo de cinco muertos y tres heridos. Los cuerpos de los agentes asesinados son velados en la Funeraria San Martín, ubicada en la calle 13 y avenida 13, la cual se encuentra resguardada por policías.

Alrededor de las 04:30 horas, en el puerto, se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Isssteson de Guaymas, donde convalecen los tres oficiales heridos.

Luego de la reunión que sostuvo con la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, el delegado de la PGR en Sonora, Darío Figueroa Navarro, habló sobre el ataque armado a la fuerza pública y expuso que la dependencia abrió una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada.

Expresó que la violencia que se vive en Hermosillo, Guaymas y Cajeme es "atípica", por lo que se reforzará la seguridad con personal de las fuerzas federales, incluso a Hermosillo podría desplazarse la Gendarmería.

JM