Las polémicas de la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez no paran. En esta ocasión, usuarios de redes sociales revivieron un controvertido video donde asegura que no es creyente de la iglesia, esto a días de encontrarse en Escocia con el Papa Francisco.

La también influencer y esposa de Samuel García aparece en un video, que fue grabado hace algún tiempo, ya que incluso luce con el cabello largo y de color castaño. En el material que se ha viralizado nuevamente se escucha decir a Mariana que es Católica, y cree en Dios, pero no es "creyente de la Iglesia, ni practicante en la Iglesia".

“Tengo muchos conflictos por mi culpa, por mi culpa ¿cuál culpa?. No, yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un Dios que nos perdona, no en un Dios que… ay tengo que irme a confesar porque si no me voy a ir al infierno”, expresó Mariana en aquel video, que se desconoce cuándo se publicó.

El siguiente capítulo de la novela es la pareja en el Vaticano, a ver cómo les va cuando se sepa lo que piensa Mariana Rodríguez de la Iglesia, seguro le cambia la versión con @Pontifex_es. @_VicenteSerrano @RealPolitikNL pic.twitter.com/fFoRQvzTyi — Apolo Regio (@ApoloRegio) October 26, 2021

Este material revivió debido a que la siguiente semana, Mariana y Samuel tendrán un encuentro con el Papa Francisco, hecho que provocó la ira en los usuarios de redes sociales, que consideraron innecesario este viaje.

De Mariana Rodríguez aprendimos dos cosas:



- Que la cenicienta fue un error, no en estos años feministas, no en esta época de paridad.



- Que #GloriaTrevi es una papa caliente, debes elegir entre ser sensible o ser mediático.



pic.twitter.com/AaEijAf2Qg — Carmen Rodríguez #QueretaroEsChingon (@CarmenRodrigezr) October 22, 2021

Apenas hace una semana, Mariana estuvo en el ojo del huracán debido al cambio de look que hizo para solidarizarse con un niño que sufre leucemia.

Y según Samuel García, fue este acto lo que llamó la atención en el Vaticano y por eso los invitaron para que tuvieran un pequeño encuentro con el Papa.

La primera dama de Nuevo León también generó controversia por haber invitado a Gloria Trevi a un centro del DIF.

Hasta el momento, ni Mariana o Samuel han hablado sobre el resurgimiento de este video.

