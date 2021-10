Mariana Rodríguez, influencer y primera dama de Nuevo León, anunció en sus redes sociales que se raparía por una buena causa y así lo hizo este sábado.

Mediante sus Instagram Stories, la esposa del gobernador Samuel García dijo que había tomado la decisión de cortarse el pelo tras conocer a un niño que padece leucemia. Luego publicó imágenes del momento en que se deshizo de su cabello.

En sus historias de Instagram dijo que en el DIF Capullos acuden muchos niños y que el menor al que se refiere tiene una sonda en el estómago y se le ha hecho una dermatitis alrededor de la misma. Para "levantar su ánimo", Mariana Rodríguez decidido acompañar con este acto al menor.

"El día de hoy me voy a rapar con él. Me dan ganas de llorar, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo, hemos hecho una conexión muy bonita. Entonces, pues hoy me rapo con este niño a las 11:00, así que estos momentos y estas últimas horas son las últimas que me van a ver con este cabello, y bueno, todo sea por acompañar a mis niños".

"Creo que es un proceso en el que se necesita mucho apapacho, mucho amor, y si puedo aportarle un granito de arena al estar igual que él, lo voy a hacer", dice en una de las grabaciones.

El gesto de la influencer fue recibido con comentarios de aprobación como de desaprobación.

