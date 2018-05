Margarita Zavala presume en redes apoyo panista

La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, presumió, en un video de no más de un minuto, el apoyo que tiene de diferentes panistas en la contienda constitucional.

En el video, que subió a sus redes sociales, hablan a favor de Zavala, el ex presidente Felipe Calderón; el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas; de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán y de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; así como de la ex presidenta del Congreso de Oaxaca, Eufrosina Cruz.

"Soy panista y estoy con Margarita Zavala", asegura Eufrosina Cruz; "Soy panista, fui alcalde, gobernador, senador y secretario de Estado y estoy con Margarita Zavala", asegura Alberto Cárdenas; "Soy miembro del PAN desde hace 40 años, he sido gobernador de Nuevo León y secretario de Economía y de Energía, estoy con Margarita Zavala", asegura en el video Fernando Canales.

Les comparto un video de panistas que me honran con su apoyo. #SíEsPosible hacer política con valores y con principios. pic.twitter.com/sKvDoAy1Ay — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 14 de mayo de 2018

"Soy panista desde los 16 años y estoy con Margarita Zavala", asegura Fernanda Caso, quien también es su representante ante el INE; además, Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN dice: "Soy panista y estoy con Margarita".

"Soy ex presidente de México, soy panista y estoy con Margarita Zavala", aseguró el ex titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa.

También, Blanca Pérez Álvarez, dice: "Soy panista y estoy con Margarita Zavala". Daniel Torres otro panista, describe: "Acción Juvenil es mi escuela y estoy con Margarita". Jorge Camacho, quien también es su vocero, asegura: "Fui candidato a gobernador por el estado de Guerrero del PAN y estoy con Margarita Zavala"; "He sido legislador, gobernador de Baja California, soy panista y estoy con Margarita Zavala", asegura José Guadalupe Osuna.

