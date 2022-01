Marcha en CDMX: Protestan tras asesinato de mujeres en Ciudad Juárez

Varias decenas de personas reclamaron justicia y se unieron en su dolor este martes en la Ciudad de México por el reciente asesinato de dos mujeres lesbianas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al grito de "No más lesbofobia" y "Resistencia hasta que amar no nos cueste la vida", entre muchas otras consignas, las activistas, en su gran mayoría mujeres, se reunieron a las puertas de la oficina de representación del Gobierno de Chihuahua en la capital mexicana.

Allí, las mujeres hicieron pintadas en los muros y ventanas del edificio, batucada, danza y leyeron un comunicado en el que aseguraron que buscarán justicia.

"Ya no estamos dispuestas a aceptar la impunidad, a callar ante el horror (...) Sépanlo y sépanlo bien, ninguna agresión hacia ninguna de nosotras quedará sin respuesta. Cada vez somos más y estamos más organizadas. No pueden matarnos a todas, no pueden desaparecernos a todas", expresaron las manifestantes.

Durante la manifestación, instaron a las autoridades locales, estatales y federales pero sobre todo a la organización de la comunidad LGBT, dada la desconfianza en las autoridades y la impunidad imperante en el país.

"Hacemos un llamado a todas las mujeres lesbianas, maricas y trans a reforzar nuestros discursos. Hacemos un llamado a fortalecer redes y mecanismos de seguridad, para que el miedo cambie de bando, para que sea un lugar de miedo para ellos, para los machistas, para los feminicidas, para los que odian a las mujeres", dijeron.

El 16 de enero los cuerpos desmembrados de dos mujeres fueron hallados en una carretera en Ciudad Juárez.

Las autoridades informaron que se trataba de una pareja de mujeres residentes en El Paso, Texas y que eran madres de tres hijos. Sin embargo la Fiscalía del estado asegura que no son estadounidenses.

Noemí Medina y Julissa Ramírez era una pareja de lesbianas, de 25 y 30 años, respectivamente, quienes se casaron el verano pasado y tenían bajo su custodia a dos niñas y un niño.

Después de que sus familiares reportaron su desaparición, el 16 de enero fueron localizados sus cuerpos.

El miércoles la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó de la detención de Jaqueline Isela C. R. y David R., presuntos responsables de la muerte de Julissa y Noemí.

El pasado jueves un centenar de miembros de la comunidad LGBT también se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Norte para exigir justicia.

Según la organización Letra Ese, cada mes se registran en México seis asesinatos de odio contra personas LGBT.

México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

MF