El pasado jueves 20 de junio, Martí Batres Guadarrama, todavía jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el nuevo himno de la capital mexicana. Esta obra pretende capturar la fuerza y la importancia de la ciudad a nivel nacional. Aunque ha generado opiniones divididas, se ha confirmado que la compositora detrás de esta pieza es Marcela Rodríguez, pero ¿quién es ella?

Durante la presentación, las autoridades subrayaron que la intención de crear un nuevo himno para la ciudad era diferenciarse de los himnos existentes que suelen tener temas bélicos. Este nuevo himno resalta la identidad y diversidad de la Ciudad de México. Un aspecto notable de la composición es la inclusión de transcripciones en náhuatl, algo que otros himnos no ofrecen.

La letra del himno dice:

“Ciudad de México, espejo mágico, llevas en tu nombre el ombligo de la luna. Tus calles, serpientes, canales de fuego de aire de asfalto, circulación sanguínea, movimiento perpetuo. Ciudad de México, cercado cósmico, guerrera mística, espejo lúcido, precipicio horizontal. Turquesa, agua preciosa, tuna de piedra, nopal divino. Nocturna, sueño latente, ciega vidente, ciudad milagro. Ciudad de México, cercado cósmico, guerrera mística, espejo lúcido, precipicio horizontal. Abarcas, todos los colores del cosmos. En tanto dure el mundo, no acabarán la fama y la gloria de México. En tanto dure el mundo, no acabarán la fama y la gloria de Méshico de Méshico, Tenochtitlán … ¡Ciudad de México!”

Marcela Rodríguez: La Compositora del Nuevo Himno

Marcela Rodríguez es una destacada compositora mexicana, reconocida por su prestigiosa contribución a la cultura nacional. Nacida en la Ciudad de México en 1951, su carrera se ha distinguido por la composición orquestal, ideal para este nuevo himno, así como por obras para cuerdas y ensambles utilizados en ópera y teatro. Rodríguez es conocida por su aportación al repertorio contemporáneo de la música clásica en México y su enfoque innovador y experimental.

A lo largo de su exitosa carrera, ha creado una amplia variedad de obras que incluyen óperas, música de cámara, sinfonías y piezas para solistas. Su formación académica incluye estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México y en Londres, donde perfeccionó sus habilidades con maestros destacados.

Entre sus obras más notables se encuentran las óperas “La Sunamita” y “Las Cartas de Frida,” además de composiciones como “En la Bruxa Tecelá” y “Bajo el Volcán.”

El nuevo himno de la Ciudad de México, compuesto por Marcela Rodríguez, no solo celebra la grandeza de la ciudad sino que también resalta su rica diversidad cultural. La inclusión del náhuatl en la letra es un homenaje a las raíces indígenas y una muestra del compromiso de la ciudad con su herencia histórica. Con esta obra, Rodríguez aporta una pieza significativa que refuerza la identidad y el orgullo de los capitalinos.

“Mi primera ópera me costó muchísimo. Al escribir La Sunamita descubrí muchas cosas haciéndola. Me gusta esa posibilidad de dramatizar de una manera más humana un instrumento. Por otro lado, la voz humana le da una textura incomparable a los instrumentos, que desde luego también me fascinan”, dijo en una entrevista.

