Maratón CDMX 2025: rutas afectadas y horarios especiales de Metro y Metrobús

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció que, debido al XLII Maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, ciertos medios de transporte sufrirán ajustes en sus horarios y algunas líneas serán modificadas para facilitar el traslado de los participantes de este importante evento deportivo.

El Maratón CDMX 2025 comenzará en Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico. La ruta sigue por avenida Insurgentes hasta la glorieta, luego avanza por Oaxaca, Nuevo León y Sonora hacia Chapultepec. Los corredores continuarán por Florencia hasta Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, para luego seguir por Mahatma Gandhi hasta el Bosque de Chapultepec.

Al salir en Chivatito, retomarán Reforma rumbo a Polanco por Julio Verne. El recorrido incluye calles como Luis G. Urbina, Emilio Castelar, Presidente Masaryk, Moliere y Ejército Nacional, y sigue por Thiers, Darwin, Campos Elíseos y Rubén Darío. De regreso, avanzan por Mahatma Gandhi, Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, hacen vuelta en Plaza de la República y regresan a Reforma hasta la glorieta Violeta.

Finalmente, la ruta concluye en el Zócalo, pasando por avenida Juárez , Francisco I. Madero, Bolívar, República de El Salvador y 20 de noviembre.

Metro

El Sistema Metro comenzará a dar servicio a partir de las 05:00 horas, únicamente en las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9.

El resto de las líneas iniciarán en su habitual horario dominical de 07:00 a 24:00 horas.

Metrobús

Línea 1: Horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas , realizará recorrido en circuitos de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora. Estarán sin servicio las estaciones: Villa Olímpica a Reforma; Terminal Buenavista, Indios Verdes a Santa Cruz Atoyac.

Línea 2: Horario de servicio modificado, de 5:00 a 11:00 horas , realizará recorrido en circuitos de Tepalcates a Etiopía. Estarán sin servicio las estaciones: Amores a Tacubaya y de Nuevo León a Colonia del Valle, así como de Rojo Gómez a Doctor Gálvez.

Línea 3: Horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas , realizará recorrido en circuitos de Tenayuca a Buenavista y de Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. Estarán sin servicio las estaciones: Mina a Balderas y Terminal Buenavista II.

Línea 4: Horario de servicio modificado, de hacia el Norte de 5:00 a 14:00 horas y Ruta Sur de 5:00 a 18:00 realizará recorrido en circuitos de San Lázaro a Teatro Blanquita y de Alameda Oriente - Teatro Blanquita, permanecerán sin servicio de las estaciones Buenavista a Bellas Artes y la Ruta Sur de San Lázaro a San Pablo, permanecerán sin servicio, de Buenavista a Pino Suárez.

Línea 7: Horario de servicio modificado, de 5:00 a 14:00 horas , realizará recorrido en circuitos de Indios Verdes a Hospital Infantil y de La Villa a Glorieta de Cuitláhuac, permanecerán sin servicio las estaciones de Garibaldi a Campo Marte y de Tacubaya a París.

Trolebús

Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos

Tendrá las siguientes adecuaciones desde su inicio de operación a las 05:00 horas y hasta concluir el evento deportivo:

Línea 1: De Central del Norte a Santa Veracruz (Teatro Blanquita) y de Dr. Pascua a Central del Sur Taxqueña

Línea 2: De Av. Insurgentes (Yucatán) a Metro Pantitlán

Línea 3: De Museo de Transportes Eléctricos a Metro Zapata (Juan Sánchez Azcona)

Línea 5: De San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac

Línea 6: De Metro el Rosario a Av. Presidente Masaryk

Línea 7: De Periférico Oriente a Glorieta de M. A. de Quevedo.

Adicionalmente, se contará con unidades para el traslado de corredores desde distintos puntos de la ciudad que asistan al Maratón. Los servicios de apoyo serán de Perisur a Ciudad Universitaria; de Indios Verdes a Ciudad Universitaria; de San Antonio a Ciudad Universitaria; de Izazaga a Perisur; del Foro Sol (Palacio de los Deportes) a Perisur; y de Narvarte a Perisur en un horario de 03:00 a 08:00 horas.

Se les recuerda estar al pendiente de las redes sociales de los distintos organismos a fin de prever sus viajes y evitar contratiempos en los trayectos.

