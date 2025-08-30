Maratón CDMX 2025: rutas afectadas y horarios especiales de Metro y Metrobús

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció que, debido al XLII Maratón de la Ciudad de México que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto, ciertos medios de transporte sufrirán ajustes en sus horarios y algunas líneas serán modificadas para facilitar el traslado de los participantes de este importante evento deportivo.El Maratón CDMX 2025 comenzará en Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico. La ruta sigue por avenida Insurgentes hasta la glorieta, luego avanza por Oaxaca, Nuevo León y Sonora hacia Chapultepec. Los corredores continuarán por Florencia hasta Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, para luego seguir por Mahatma Gandhi hasta el Bosque de Chapultepec.Al salir en Chivatito, retomarán Reforma rumbo a Polanco por Julio Verne. El recorrido incluye calles como Luis G. Urbina, Emilio Castelar, Presidente Masaryk, Moliere y Ejército Nacional, y sigue por Thiers, Darwin, Campos Elíseos y Rubén Darío. De regreso, avanzan por Mahatma Gandhi, Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, hacen vuelta en Plaza de la República y regresan a Reforma hasta la glorieta Violeta.Finalmente, la ruta concluye en el Zócalo, pasando por avenida Juárez, Francisco I. Madero, Bolívar, República de El Salvador y 20 de noviembre.El Sistema Metro comenzará a dar servicio a partir de las 05:00 horas, únicamente en las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9. El resto de las líneas iniciarán en su habitual horario dominical de 07:00 a 24:00 horas.Tendrá las siguientes adecuaciones desde su inicio de operación a las 05:00 horas y hasta concluir el evento deportivo:Adicionalmente, se contará con unidades para el traslado de corredores desde distintos puntos de la ciudad que asistan al Maratón. Los servicios de apoyo serán de Perisur a Ciudad Universitaria; de Indios Verdes a Ciudad Universitaria; de San Antonio a Ciudad Universitaria; de Izazaga a Perisur; del Foro Sol (Palacio de los Deportes) a Perisur; y de Narvarte a Perisur en un horario de 03:00 a 08:00 horas.Se les recuerda estar al pendiente de las redes sociales de los distintos organismos a fin de prever sus viajes y evitar contratiempos en los trayectos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP