Los conservadores están en su partido: PRD a López Obrador

Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del PRD, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que "los conservadores están en su partido" y acusó a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y a Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, de serlo.

"Los que somos sus opositores y sus adversarios lo hacemos en el respeto y en el marco de la ley, no tiene porqué burlarse de la oposición ni llamarnos conservadores, al contrario, los conservadores están en su partido, los que se quieren reelegir a toda costa están en su partido, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Bonilla, ellos son los verdaderos reeleccionistas y los verdaderos conservadores", dijo.

En un video que compartió en redes sociales, el dirigente partidista hizo un análisis breve del Primer Informe de Gobierno, en el que aseguró que el informe "es una burla" y habría que preguntarle "a las víctimas de la 4T si están 'felices, felices, felices'".

"Habría que preguntarle a la gente de Coatzacoalcos y de Minatitlán, a toda la gente de Veracruz, a la gente de Tamaulipas, a la gente que vive el azote del crimen organizado si están 'felices, felices'. Y habría que preguntarle a las madres de familia que les cerraron las estancias infantiles si realmente están felices", cuestiona Ávila en el video.

El líder nacional perredista añadió que el Presidente no dio los datos reales de lo que ha sucedido en su gestión y que el país no está "feliz, feliz, feliz", si no "de luto y ensangrentado".

