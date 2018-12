López Obrador toma su primer vuelo comercial a Veracruz como Presidente

En entrevista a medios en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su primer vuelo comercial a Veracruz ya como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que el primer sentimientos que tuvo en la investidura fue "responsabilidad".

Dijo que hoy domingo por la mañana recibió el primer parte de seguridad como Presidente y detalló que "no es que no haya delitos, pero no hubo nada extraordinario".

Aunque no quiso hablar de temas políticos, el Presidente sí dijo que son buenas noticias que el equipo de futbol de los Pumas pasaron a la siguiente ronda de la liga.

En el aeropuerto de la Ciudad de México, fue recibido por personas que le pedían "selfies", mientras que directores de Aeromar lo acompañaron en su primer vuelo como presidente hacia Veracruz, incluso ya en el avión el capitán Israel Sarabia le dio la bienvenida a través del audio de la aeronave y los pasajeros respondieron con aplausos.

El Presidente viaja con la ayudantía, encabezada por Daniel Assaf. En este vuelo lo acompañan cuatro personas: tres mujeres y un hombre que lo cuidarán, pues el Estado Mayor Presidencial ya no se encargará de esa tarea.

JB