López Obrador respalda la reforma energética, según su asesor

El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, cambió de opinión y ahora está a favor de las reformas del sector petrolero de 2013, así lo comentó durante una entrevista su asesor, Alfonso Romo.

Romo aseguró que el exlíder de Morena revisó la mayoría de las licitaciones de petróleo adjudicadas a compañías privadas y concluyó que son beneficiosas para el país, asimismo, señaló que López Obrador descubrió que las subastas estuvieron bien realizadas.

El asesor del aspirante izquierdista agregó que ninguna compañía sería nacionalizada si llegaran a ganar las elecciones de julio de 2018.

Según El Financiero, esto sería un gesto de parte de López Obrador ante las preocupaciones de los inversionistas que temían que el candidato pudiera cancelar proyectos petroleros cuyo valor sería de hasta 153 mil millones de dólares en inversiones a largo plazo.

Alfonso, quien busca generar acercamientos entre Andrés Manuel y el sector empresarial, insistió en que éste último ha llegado a la conclusión de la necesidad de financiamiento privado en el sector, aunque aclaró que todavía quedan por revisar el resto de los contratos petroleros que acaban de ser adjudicados.

El político aún no hace público su cambio de opinión, pero apenas hace dos días repitió su promesa de detener la privatización de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, la idea de cambiar de lugar el proyecto del nuevo aeropuerto, que ya está en marcha, a un nuevo lugar aún está en pie y López Obrador tendrá que convencer a los inversionistas que si se pierde dinero, se podrá recuperar con el nuevo proyecto, dijo Romo.

Finalmente, respecto al tema de Venezuela, Alfonso reiteró que Andrés Manuel no tiene vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Ha estado diciendo abiertamente ‘No tengo tratos con Venezuela’. Más no va a decir. Me encantaría que lo dijera, pero no lo hará”, sentenció.

GC