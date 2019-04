López Obrador rechaza que gobiernos locales paguen por Guardia Nacional

A pesar de que en las iniciativas de ley se incluye que municipios y estados deberán pagar por la operación de la Guardia Nacional (GN), el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los gobiernos locales vayan a destinar recursos para la nueva corporación.

"No hay nada de esto que signifique que van a pagar los municipios, imagínate si fuese cierto ya los gobernadores hubiesen hecho toda una protesta, un motín emocional. No, no hay nada de eso", afirmó en conferencia de prensa matutina.

El Mandatario sostuvo que los gobiernos estatales y municipales no van a pagar por la Guardia Nacional, ya que muchos de esos no tiene recursos ni para pagar a los policías municipales.

GC