La ONU apoyará en reglamentación de Guardia Nacional

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que más allá de quién encabece la Guardia Nacional, lo importante es el esquema que se utilizará.

"Nosotros vamos a seguir acompañado los temas que son históricos, sin duda nuestra oficina continuará trabajando estrechamente con ustedes, así como, con otros Poderes del Estado y de la sociedad civil, para que la convicción política, ética y moral de los derechos humanos en México puedan hacerse realidad, porque las leyes no sirven si no son capaces de ser implementadas", expresó.

La expresidenta de Chile indicó que su oficina participará en la construcción de las tres leyes pendientes sobre la Guardia Nacional, y también en la educación y formación de sus elementos.

"Creemos que es clave que en cualquier institución más allá de cómo esté formada y de quienes la dirigen, más allá de eso, es el modelo, como uno enfrenta la situación de la seguridad garantizando los derechos humanos, si eso no se hace cualquiera que sea la institución se pueden repetir errores del pasado, por eso queremos apoyar con esos y con experiencias internacionales", afirmó.

Bachelet se congratuló de que en el Congreso mexicano haya paridad de género, porque es parte de los derechos, por lo que aprovechó para señalarle a los legisladores, en una sesión especial en el Senado, los temas pendientes a atender como: la despenalización del aborto, en firmar instrumentos internacionales que México no ha avanzado, protocolo de la niñez; Convenio 189, que tiene que ver con el trabajo doméstico; defensores de derechos humanos y periodistas.

"Persisten deudas muy importantes en todo el mundo, algunos tiene retrocesos, otros retos y deudas. Yo creo que no hay países perfectos, México tiene sus retos, y nosotros queremos acompañar todo lo que significa contribuir con nuestro sistema de derechos humanos", sostuvo.

La alta comisionada de la ONU aseveró que si bien se tiene que dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos, también es clave prevenir, y "no solo actuar después".

IM