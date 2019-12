López Obrador pide no adelantar juicios sobre Calderón por detención de García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar ningún juicio puesto que no se tiene información sobre si el ex presidente Felipe Calderón estaba enterado o relacionado con los hechos por los cuales se acusa a Genaro García Luna.

Dijo que él no hace leña del árbol caído y será la justicia la encargada de resolver el caso.

"No quiero que se piense que estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al presidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no a mí, al país. Nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, no le deseamos mal a nadie y no hago leña del árbol caído".

"Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto. No puedo adelantar vísperas ni hacer un juicio lapidario".

"No puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie. García Luna es presunto responsable de delito y hay una investigación".

López Obrador señaló que si bien, hay que esperar conclusiones, si el ex presidente está implicado no se le va a defender.

"Tiene que conocerse la investigación. No adelantar juicios, hay que esperar. Pero ni modo que si hay implicación, nosotros lo defendamos porque seríamos cómplices. Ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza pero tampoco soy cómplice de corrupción, de nadie. Eso no significa que esté él involucrado, hay que esperar a la investigación".

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda entregará toda la información que tenga a la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente al caso de Genaro García Luna, detenido ayer en Estados Unidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en conferencia de prensa que la FGR abrió una carpeta de investigación sobre el caso del llamado "súper policía" de las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

"Vamos a ayudar en la investigación y en todo lo que solicité la Fiscalía sobre todo en movimientos de dinero y bienes, lo que tiene que ver con Inteligencia Financiera. Hoy en la mañana estuvo Santiago Nieto y él es el encargado", dijo.

"Se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la fiscalía que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto".

Dijo que no se han hecho investigaciones sobre el tema y que solamente lo relacionado con las cuentas bancarias de Genaro García Luna; que se congelaron cuentas de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia y que están por entregar los bancos la información sobre las cuentas del ex funcionario.

"No creo que las de García Luna porque todavía está por llegar la información. Se hizo la petición y hay un término, un plazo".

"Detención de Genaro García Luna, una derrota a un régimen autoritario"

El Presidente López Obrador calificó la detención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, como "una derrota a un régimen autoritario y corrupto".

"Es un elemento de prueba, de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten que esa era la opción y la alternativa", aseguró el Mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.

El titular del Ejecutivo recordó que como opositor fue uno de los primeros en oponerse a "la guerra" contra los cárteles de la droga declarada por el ex presidente Calderón, porque era una estrategia irresponsable.

"Cuando estamos en eso García Luna tenía fascinado a los periodistas más famosos, algunos, los metía a un Búnker y salían de ahí a escribir maravillas, cosas extraordinarias, creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos lo premiaban como el Policía del año", dijo.

Señaló que cuando se creó la Guardia Nacional había defensores de la Policía Federal -creada por García Luna- que llevaba años sin resultados, sin profesionalismo y disciplina, por lo que había que limpiarla.

OA