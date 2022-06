López Obrador niega pacto con el crimen organizado

Luego de que Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados, y Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, dijeron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene nexos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo federal calificó estas declaraciones como “muy corrientes y muy vulgares”, y retó a que si tienen pruebas, que las presenten. El mandatario federal aseguró que son acusaciones “completamente falsas”, por lo que manifestó que no le preocupan mucho estas declaraciones porque tiene su conciencia tranquila. “El licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba”.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió a las declaraciones de Muñoz Ledo al decir que el ex diputado federal “está alejado de la realidad, yo creo que ya está muy mayor Porfirio”.

El pasado jueves, el ex presidente de la Cámara de Diputados acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un “contubernio o alianza con el narco”.

"Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder" Andrés Manuel López Obrador, Presidente. EFE

"Piensa que puede heredar al siguiente gobierno a su asociación con delincuentes y que eso le otorga poder" Porfirio Muñoz, ex líder de la Cámara de diputados. EFE