López Obrador niega injerencia en elección interna del PRI

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de injerencia de su gobierno en la elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la conferencia de prensa mañanera, el Mandatario aclaró "no me meto en eso, ni me pasa por la cabeza, no lo tengo en mi pensamiento, no me ocupo de eso".

"Es mucha la imaginación de mis adversarios pero no me meto en eso. No está en mis prioridades, en mis temas"

López Obrador aclaró que como presidente no tiene por qué meterse en la vida interna de un partido político.

"Qué ganó con eso, nada más me desacredita, me vuelvo indigno, me contradigo, me vuelvo hipócrita", expresó.

En este sentido, el Mandatario dijo que si él mismo pide algo ilegal, "el servidor público tiene que saber decir no".

"La cuarta transformación significa eso: que haya dignidad para decir no, no lo mismo de siempre; sí señor, qué hora es, las que usted quiera señor, que se vaya eso por un tubo", expuso.

GC