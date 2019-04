López Obrador justifica contratos con adjudicación directa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que su gobierno dé contratos por adjudicación directa pues argumentó que con eso no se permite la corrupción.

En conferencia de prensa mañanera, el Mandatario aclaró que no va a permitir que en proyectos grandes como la refinería en Tabasco participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética.

"Ya no queremos que se vea a México como un país de conquista, se acabó el saqueó. Vamos a enfrentar este cuestionamiento pero no vamos a permitir la corrupción. No vamos a actuar fuera de la ley pero vamos a buscar cumplir los fines", dijo.

Ejemplificó que en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, el anterior gobierno hacía consejos de administración en Los Pinos.

"Todo su financiamiento fue apoyado por la banca de desarrollo y eso lo sé. Odebrecht significó encarcelamientos de presidentes y el suicidio de presidentes, como no voy a cuidar a que empresa se le da contrato", sostuvo.

OA