López Obrador ha derrochado dos mil 500 MDD en cinco meses: PRI

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que las malas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en tan solo cinco meses, han generado un derroche de más de dos mil 500 millones de dólares.

En un comunicado, el tricolor explicó que dicha cantidad se da por la penalización por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y a esto se le suman proyectos "sin sustento técnico, ni viabilidad económica como la Refinería en Dos Bocas o el Tren Maya".

"México requiere certidumbre y buena conducción política para arribar a mejores estadios de bienestar. Nuestro grupo parlamentario hace un llamado a tiempo para evitar un descalabro financiero en Pemex, consecuente con la Refinería en Dos Bocas, que tenga repercusiones negativas a nivel nacional", explicaron.

Por todo ello, explicaron que los diputados priistas se mantendrán atentos al desarrollo del proyecto, que previsiblemente no llegará a buen puerto, a fin de que no sea un monumento a la improvisación, la falta de transparencia y el afán protagónico de algunos funcionarios del sector energético que no le están sirviendo bien al pueblo de México".

El grupo parlamentario que encabeza René Juárez explicó que sin beneficios cuantificables y ante las dudas que se acumulan, lo responsable es frenar en seco y evaluarlo todo. Pero en lugar de ello, "la Secretaría de Energía y Pemex han decidido pisar a fondo el acelerador. Los pronósticos están en su contra, la dirección del mundo también".

Los países desarrollados avanzan hacia las energías renovables y el aprovechamiento eficiente del gas natural, dejando atrás las refinerías y el uso del combustóleo por caro y contaminante, determinaron.

"Los recursos de Pemex se deben utilizar en las actividades más rentables. Así lo hacen las principales empresas energéticas del mundo. Las inversiones registradas en empresas eficientes son principalmente en exploración y extracción de petróleo y gas natural.

El valor máximo a defender es la estabilidad económica de las familias mexicanas. La propuesta de una nueva refinería, ejecutada sin transparencia, sin estudios técnicos y sin supuestos creíbles, amenazan la estabilidad de Pemex, en un momento con poco margen de maniobra", consideraron.

Por ello, el grupo parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación ante la decisión tomada por el Presidente de la República de seguir adelante con la refinería en Dos Bocas, sin reconocer las señales de alarma que ya suenan.

Aseguraron que la mejor señal de la poca pertinencia de este proyecto multi-millonario es que ninguna de las empresas constructoras de refinerías, invitadas por el Gobierno, pudo hacer un proyecto menor a los ocho mil millones de dólares, ni terminarlo en un plazo de 3 años. Bajo esos supuestos inviables, el Gobierno ha decidido no reconsiderar.

"Ya es tiempo de que el Gobierno federal establezca como eje principal el bienestar y el desarrollo de la sociedad mexicana", aseguraron.

NM