Ven riesgo para la nota de Pemex por refinería de Dos Bocas

La construcción de la refinería de Dos Bocas, con Petróleos Mexicanos (Pemex) y Secretaría de Energía (Sener) a la cabeza, pone en riesgo la calificación de la compañía productiva del Estado e incluso la del gobierno, advirtieron Moody’s y analistas.

La agencia de calificación crediticia Moody’s advirtió que la construcción de la refinería eleva los riesgos de que haya un sobrecosto y eso a su vez afecte las finanzas de la petrolera y del gobierno.

Peter Speer, analista líder de Pemex, dijo que el hecho de que avance el proyecto bajo la supervisión de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía suma una tarea más para el equipo directivo de petrolera, que ya está luchando por frenar la caída en la producción de crudo y mejorar las refinerías existentes.

“Esto también eleva el riesgo de retrasos y sobregiros de costos que pudieran sumar más presión a las finanzas de Pemex o del gobierno”, señaló Moody’s en un comentario emitido tras el anuncio del gobierno.

La calificadora de riesgo no es la única que considera que los costos aumentarán, pues la consultora Eurasia Group, de Nueva York, publicó un análisis en donde advierte que esta decisión pondrá peso en las finanzas de Pemex y en las del gobierno federal.

“La licitación fallida muestra los problemas con una planificación y expectativas poco realistas, y ahora que Pemex está a cargo de su desarrollo, es probable que los costos aumenten. Existe una gran posibilidad de que el proyecto ni siquiera esté concluido, pero el proceso comenzará”, afirmó en el documento.

Según lo que anunció el presidente, Pemex y Sener fungirán como administradores y supervisores de la obra. Entre las labores, deberán de supervisar la ingeniería de la refinería y realizar la compra anticipada de los equipos.

“La falta de una empresa experimentada puede llevar a que se incumplan los tiempos y se generen sobrecostos. Esto puede desencadenar incertidumbre sobre la calificación de Pemex”, coincidió Sebastián Miralles, miembro de la CFA Society Mexico.

“Es muy probable (que baje la calificación). Me sorprendería más que no bajara o que no haya otra advertencia”, opinó Adrián Calcaneo, experto del sector. “La línea entre lo que es Pemex y es gobierno cada vez es más difusa. Sobre la calificación país ya cada vez lo que le afecta a uno ya va a tener consecuencia con el otro”.

Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, señaló que esta nueva tarea le dará más estrés al flujo de efectivo de Pemex.

“Esto le va a poner un nivel de estrés a su flujo de efectivo que muy probablemente y, si insisten en que será de tamaño gigantesco y en los tiempos que están diciendo, prácticamente aseguraría la pérdida de calificación de Pemex. Y el riesgo de contaminación de Pemex a (la calificación) soberana es muy cercana, es muy probable”, señaló el experto.

A la licitación para liderar el proyecto fueron invitadas cuatro empresas y consorcios, tres de éstos no cumplieron con las características técnicas y económicas del proyecto y una más decidió no participar de último momento.

Ven inviable el proyecto

El hecho de que las compañías presentaran ofertas más altas tanto en tiempo como en costo monetario es una señal de que las características que ha planteado el gobierno para la construcción de Dos Bocas es inviable, dijeron especialistas entrevistados.

Los cuatro consorcios y empresas fueron calificadas anteriormente por Rocío Nahle, secretaría de Energía, como de algunas de las firmas más experimentadas en el ramo.

“La opinión más especializada y más informada ya la dieron las empresas participantes en la licitación con sus propuestas. Lo que están diciendo es: las expectativas del gobierno federal están por arriba de lo que se puede hacer en la práctica”, consideró Luis Miguel Labardini, socio del despacho Marcos y Asociados.

Cálculos de expertos consultados indican que una refinería de este tipo podría costar entre 14 y 16 mil millones de dólares. Es decir, casi el doble del presupuesto anunciado por Sener.

“Económicamente no es viable, ya nos lo dijeron las tres compañías que presentaron su propuesta. En tanto, al no ser viable tanto en dinero y en tiempo, simplemente no se puede”, opinó Ramsés Pech, especialista en energía.

Para Pech, el gobierno federal debe reconsiderar las características de la refinería propuesta.

“Hay que hacer una refinería (con capacidad) de 100 mil barriles diarios que sí nos puede dar el tiempo”. Según el especialista, el costo de un proyecto de este tipo sería de alrededor de 4 mil millones de dólares.

Las compañías Worley Parsons y Techint señalaron a El Financiero que no harán comentarios. El resto de las participantes no respondieron a solicitudes de comentarios.