López Obrador evita polemizar con Tatiana Clouthier por Guardia Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la opinión de la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, quien aseguró que con la creación de la Guardia Nacional los militares tendrán el control del país.

"Lo de Tatiana, está en todo su derecho de expresarse y de manifestarse y la respetamos y la queremos mucho", afirmó el Mandatario, quien evadió polemizar con la legisladora, considerada como una de las mujeres más cercanas al Presidente.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que siempre ha respetado la opinión de todos, que en su administración está garantizado el derecho a disentir.

"Por eso me gustó mucho el discurso de ayer, de Carlos Payán –a quien el Senado lo distinguió con la Medalla Belisario Domínguez-. En el fascismo no hay discrepancias, no hay pluralidad, es una sola voz, es un pensamiento único. Pero nosotros buscamos la democracia".

Aseguró que está garantizado el derecho a disentir y la libertad a que todos opinen, "somos muy respetuosos de eso".

El Universal dio conocer un audio sobre una reunión "privada" de los diputados de Morena con Pedro Miguel Arce, asesor de la Presidencia en la elaboración del Plan Nacional de Paz y Seguridad. En ella, Clouthier consideró que con el dictamen que se pretende aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tal como está redactado, se está "militarizando" al país y la presencia del Ejército en las calles sería permanente.

GC