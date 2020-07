López Obrador destaca avances de la FGR sobre caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene indicios y elementos suficientes para conocer lo que sucedió realmente en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotiznapa, Guerrero, y manifestó que con los avances de este caso, así como por la extradición de Emilio Lozoya, son ejemplos de acciones y no palabras, lo que ha realizado su gobierno en el combate a la corrupción.

"Para aquellos que dicen que qué hemos hecho, ahí están estas acciones. Como decía el general Francisco J. Múgica: hechos, no palabras".

Desde el pasillo del Salón Tesorería en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que el soborno a un juzgado federal para liberar a "El Mochomo" es ejemplo de que todavía falta por "limpiar" el Poder Judicial, pero también, indicó, existen actos de corrupción en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo.

"Porque es parte de sus funciones, de sus facultades al Fiscal General de la República, [Alejandro Gertz Manero] acerca de que ya se tienen indicios, de que ya se tienen elementos suficientes para saber sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque si permeó la corrupción se da de arriba para abajo, pero durante todo este periodo neoliberal que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no solo se quedó arriba, por eso hay protestas, hasta de aspiracionistas, de conservadores porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida, y se veía normal 'el que no transaba, no avanzaba', entonces está todavía ahí".

"Estamos limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero todavía está en el Poder Ejecutivo, todavía está en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Fíjense, informa el Fiscal que ya se tienen detenidos acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, esto si mal no recuerdo, el martes por la mañana, al medio día, y en la noche uno de los acusados, obtiene su libertad, el principal responsable obtiene su libertad [porque] un juzgado le da la libertad".

"Entonces se investiga de inmediato, porque era una afrenta, imagínese, la burla. El fiscal dando a conocer de que se tiene al principal de los implicados en el caso de Ayotzinapa y en menos de 24 horas un juez, una jueza en este caso, el juzgado le da su libertad. Fue algo realmente, muy grave un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano. Entonces se investiga, y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado de millones de pesos para dejaren libertad a esta persona".

El Mandatario aseguró que por este soborno se volvió a detener a "El Mochomo", por lo que será, indicó, muy interesante conocer la verdad sobre este caso.

"Por esa investigación, y con las pruebas suficientes se volvió a detener al presunto responsable o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso", agregó.

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que debido a que el gobierno de Guanajuato es afín a lo que él llama "prensa conservadora" y a los sectores que, acusó, no quieren la transformación del país, no se difunde el foco de violencia más importante que hay en el país y que se encuentra justamente en esa entidad.

"También en el tema de la violencia vamos avanzando. Eso tampoco lo atienden muchos de la prensa conservadora, porque el foco de violencia más importante, lamentable porque se afecta a la población es Guanajuato, es el estado de Guanajuato y como el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación pues entonces no habla de este caso", comentó en la videograbación.

