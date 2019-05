López Obrador convoca a un frente amplio para garantizar la paz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de que los distintos órdenes de gobierno hagan un frente amplio "para garantizar la paz y la tranquilidad, todos juntos".

"Cuando no hay democracia, no hay diferencias o no se permite que se expresen las diferencias, tiene uno que protestar con los dientes apretados"

Hacer a un lado las diferencias, que "son consustanciales las diferencias a la democracia; cuando no hay democracia, no hay diferencias o no se permite que se expresen las diferencias, tiene uno que protestar con los dientes apretados".

En compañía del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, el Mandatario inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia, C5i, que se encuentra entre los más avanzado de México y América Latina por la integración tecnológica.

El Ejecutivo federal resaltó la coordinación con los gobiernos estatales, "por eso la importancia de este acto, que es ejemplar, el que no sólo nos organicemos y trabajemos de manera coordinada arriba, el gobierno federal, sino que también nos pongamos de acuerdo, como lo estamos haciendo en Hidalgo, para trabajar juntos y garantizar la paz y la tranquilidad en Hidalgo".

La seguridad de las personas es la única tarea en la que los gobernantes no podemos fallar, porque podremos tener distintas perspectivas políticas, pero hay un punto en el que coincidimos todos: No hay nada más valioso que la seguridad y la vida de las personas. #C5iHidalgo pic.twitter.com/XCPPaghGem — Omar Fayad (@omarfayad) 8 de mayo de 2019

Además, felicitó al gobernador de Hidalgo, quien explicó que el C5i operará con un tendido de 300 kilómetros de fibra óptica para red de transmisión de datos, con 58 torres de microondas para el soporte de tecnología que permite vincular y operar las videocámaras, arcos carreteros y todos los componentes de la estrategia Hidalgo Seguro.

Desde este centro se coordinarán también con las instituciones de seguridad federal, como la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, entre otros.

Añadió que "habremos de integrar a la Guardia Nacional cuando esté constituida, para operar en el estado de Hidalgo, como hoy amablemente lo ha ofrecido y comprometido el presidente de la República".

Además de darle seguridad a las familias, se podrá brindar de manera eficiente apoyos de protección civil con los equipos de bomberos e intervención eficaz en los casos de desastres naturales.

JM