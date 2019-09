López Obrador arremete contra "Mexicanos contra la Corrupción"

A unas horas de que un Juez determine si procede o no la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional para revocar las suspensiones que detienen la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de "Mexicanos contra la Corrupción", que encabeza el empresario Claudio X. González, una de los promoventes de amparos contra la obra.

"Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción, ah me equivoqué, Mexicanos en favor de la Corrupción, que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven los amparos en contra de las obras y que no quieren que hagamos nada", criticó el Mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.

El Presidente dijo que están molestos porque quieren que siga el mismo régimen de corrupción. "Imagínense defendiendo el proyecto del Aeropuerto en el Lago de Texcoco que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la nación.

"Iba a significar casi un billón de pesos, iba a hacer como un Fobaproa, y defendiendo eso. Por eso me confundí y dije que eran Mexicanos por la Corrupción. Me recuerda mucho al Pacto por México cuando fue un pacto contra México".

López Obrador señaló que Claudio X. González es un personaje muy conservador. "No quiero usar otra palabra porque es muy fuerte, pero a lo mejor sería más clara, me auto-limito".

"Estaban acostumbrados a mandar y a no pagar impuestos y todavía se situaban como jueces, suponiendo que este organismo se llamara Mexicanos contra la Corrupción, le preguntaría ¿qué hicieron si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que combatían la corrupción?".

El Mandatario fustigo que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no dijeron nada cuando el mandatario priista, en 1994, modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave.

"¿No lo sabían? Como crearon una asociación civil, Mexicanos contra la Corrupción, si nunca dijeron nada, me gustaría que me replicaran, porque la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave, ya basta de simulación. No se puede así, y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además hipócritas".

