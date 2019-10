López Obrador afirma que ya no hay partido de Estado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no hay partido de Estado y advirtió que cualquier funcionario que participe o se meta en procesos internos de los institutos políticos, será separado del cargo y puesto a disposición de Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

En Palacio Nacional, sostuvo que una cosa es el partido y otra el gobierno, y que ningún servidor público puede intervenir ni apoyar en los comicios al interior de estas instancias, como en Morena, cuyos militantes lo han buscado, pero les ha manifestado su convicción de mantenerse al margen del asunto.

"Casi no vienen a informarme nada de lo que pasa en Morena, pero cuando alguien quiere tratarme el tema, inmediatamente les digo: no tengo nada que ver, no me importa, no me interesa; tengo otra encomienda", aseveró en su conferencia de prensa matutina.

Tras mencionar que este martes tiene una reunión con los coordinadores de los programas sociales en todo el país, indicó que ese será el tema central, que no se metan y advirtió que el funcionario que favorezca a candidatos a partidos, participe en los procesos internos de los partidos, como sucede en Morena.

"Lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia de inmediato y ponerlo a disposición de la Fiscalía", expuso el Ejecutivo federal.

Sin embargo, comentó que lo único que sí hizo cuando representantes de Morena lo buscaron fue recomendarles que se llevara a cabo una encuesta y "afortunadamente no me hicieron caso".

López Obrador anunció que escribirá y enviará una carta al partido para recordarles a los militantes que siempre se luchó por la democracia y por no permitir la intervención del gobierno en los asuntos de partido, además de que ahora los ciudadanos ya son de verdad y no imaginarios.

"Que se actúe de esa forma, con absoluta libertad, que no hay manipulación cuando se vaya a votar, que el voto sea libre, que no haya amiguismo, influyentismo, sectarismos, que cada ciudadano libremente decida, que puede uno tener un familiar, un amigo, un compañero, pero no por eso va uno va dejar de actuar con apego a principios", puntualizó.

