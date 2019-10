Suspenden asamblea de Morena y dejan fuera a Mario Delgado

Morena suspendió "por falta de condiciones" el congreso distrital 13 con cabecera en Iztacalco, donde participaría el líder de los diputados federales de Morena, Mario Delgado.

"Quienes se oponen a una encuesta fueron incapaces de organizar hoy una asamblea ", dijo molesto Delgado, aspirante a la dirigencia nacional del partido.

Luego de hacer fila durante horas, Delgado y cientos de morenistas del distrito pretendían participar pero no pudieron.

Tras supuestos problemas con los códigos QR de ingreso y al verse rebasados por la gente, se decidió la suspensión.

"No alcancé a entrar, no pude entrar, me quedé aquí adentro haciendo fila, no tuve acceso. Finalmente dieron el anuncio de que cancelaba porque no había las condiciones... Este es el mejor ejemplo de que urge ya el acuerdo" para la encuesta, reclamó Delgado.

El evento se realizaría en el Salón de los Espejos en la Cruz Coyuya, en Iztacalco, donde se elegirían 10 congresistas nacionales, que a la vez son coordinadores distritales, cargo indispensable para acceder al III Congreso Nacional de noviembre, y ser elegibles al cargo de dirigentes nacionales.

Justo cuando yo era el siguiente en la fila para entrar, se decide cancelar la Asamblea de #Iztacalco. En #Morena deben prevalecer los principios de democracia y de respeto a la militancia. pic.twitter.com/GKA6Eqr7CU — Mario Delgado (@mario_delgado) October 20, 2019

En este distrito cientos de morenistas estuvieron desde las 7 de la mañana por lo que Delgado recriminó: "es lamentable que le hagan esto a la militancia es gente que viene de buena fe, que vino a formarse para participar desde las 7 de la mañana y resulta que no pudieron organizar una asamblea aquí en un distrito de Iztacalco.

"Si no pueden organizar una asamblea aquí en Iztacalco, pues ¿cómo pueden organizar lo que nos viene en 2021, que es fortalecer al proyecto de la transformación y darle continuidad? Urge la renovación de este partido", sentenció.

Hasta el momento los organizadores del proceso no han reportado incidentes en ese ni en otros distritos.

En tanto, con 843 militantes inició el congreso distrital en Coyoacán, donde participa Bertha Luján.

IM