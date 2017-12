López Obrador, abierto al diálogo con crimen para garantizar paz

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Encuentro Social), Andrés Manuel López Obrador, se dijo abierto al diálogo incluso con bandas del crimen organizado, pues sostuvo que se debe dialogar con todos para terminar con la guerra y garantizar la paz.

Tras un mitin está localidad del Valle del Mezquital, el tabasqueño fue cuestionado por la prensa si es que ¿Se puede dialogar con las bandas del crimen organizado?

López Obrador respondió:

"Se puede dialogar con todos y hay que buscar el diálogo y hay que buscar que se termine la guerra y que se garantice la paz, ya no se puede seguir con lo mismo. Es doloroso que todos los días hay asesinatos".

La propuesta de suma a la amnistía a infractores que quieran rehabilitarse, siempre y cuando haya un acuerdo con las familias de las víctimas.

"Estamos hablando de tratar el asunto sin cortapisas, no ocultar nada, buscar todas las opciones y alternativas, explorar todo lo que sea bueno para garantizar la paz, incluye lo de la amnistía pero no quiero que se mal intérprete, porque mis adversarios están pensando que sólo propongo eso y no, es un plan integral", afirmó.

Adelantó que en enero dará a conocer a detalle todo el plan de seguridad 2018-2024 para garantizar la paz y la tranquilidad.

En su tercer día de gira por Hidalgo, el precandidato presidencial expresó su apoyo a las organizaciones que buscan interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Seguridad Interior.

"Todas las organizaciones sociales lo están haciendo, hay mucho malestar y mucha inconformidad, yo desde luego apoyo a quienes se están manifestando en contra de esta ley de seguridad interior, pero no me preocupa tanto porque la elección del año próximo va a ser una consulta, va a ser un plebiscito y las leyes no son el problema en el país, están bien hechas en general", expuso.

Afirmó que no se debió imponer dicha ley y vaticinó que el Poder Judicial la va a rarificar.

"Los partidos están en libertad para que procedan, Peña Nieto le está pasando el caso, el asunto, a la Suprema Corte, yo creo que al final se van a poner de acuerdo entre ellos, la Suprema Corte no ha estado a la altura de las circunstancias", expuso.

Insistió en que no hay nada que temer por la Ley de Seguridad Interior porque Morena va a ganar la elección presidencial. Y, prosiguió, que depende del presidente si se usa la ley en contra del pueblo, pero si "es como Peña entonces si daría mucho miedo, pero no va a ser como Peña, va a ser de Tepetitán".

SA