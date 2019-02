Localizan muertos a cinco policías desaparecidos en Michoacán

Autoridades de Seguridad Pública locales confirmaron la muerte de los cinco policías municipales de Tuzantla, que habían sido reportados como desaparecidos desde la semana pasada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán montaron un operativo de búsqueda en Tuzantla y municipios aledaños.

A seis días de la desaparición, los informes policiales señalan que los cuerpos de los oficiales fueron encontrados esta mañana en un predio de la localidad de La Loma, tenencia de Curungueo, municipio de Zitácuaro.

La PGJE informó que los cuerpos fueron localizados a bordo de un vehículo Tsuru y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La dependencia estatal indicó que dicha unidad cuenta con reporte de robo en el Estado de México, con fecha 12 de enero del presente año.

Señaló que personal de la Fiscalía Regional realiza diligencias ministeriales, por lo que los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para que se les practique la necropsia de ley.

Con relación a estos hechos, la PGJE dijo que continuará con las investigaciones correspondientes.

El jueves pasado, las áreas de seguridad no descartaron que la desaparición de los oficiales fuera una "represalia" de grupos delincuenciales.

El gobernador Silvano Aureoles Conejo mencionó la semana pasada que la zona donde desaparecieron los cinco policías municipales se ubica en la colindancia con el Estado de México.

En ese lugar operan algunas células criminales que cruzan con facilidad esa frontera entre entidades.

"Como no han podido asentarse y han tenido resistencia, pues no dudo que alguno de estos (delincuentes) se hayan sentido agredidos o al no dejarlos operar a sus anchas hayan tomado alguna represalia", expuso Aureoles.

GC