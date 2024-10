La mañanera del Pueblo

Este título que eligió para, bajo una buena dosis de riesgo, continuar el instrumento de comunicación y principal espacio de poder y gobierno que construyó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece buscar recuperar la convicción propagandística que siempre tuvo su mentor político para hablar desde su púlpito presidencial, no a quien le preguntaba, sino a su base de seguidores del “pueblo”, beneficiarios de los programas sociales, que aceptaban religiosamente, “sus otros datos”, que muy frecuentemente no coincidían con la realidad. Esa mañanera famosa que fue una genialidad comunicativa y a la vez, una perversidad panfletaria.

El también exitoso equipo de comunicación de Sheinbaum, apostó por un modelo más esquemático, con mayores herramientas comunicativas y diversidad temática, que den más agilidad y brevedad a las exposiciones de la Presidenta. Es claro que reconocen que ella no debe estar expuesta tanto tiempo y sólo articulando largas respuestas, como hacía AMLO con todo su colmillo y descaro político, con la ayuda, claro, de los pseudoperiodistas que eran parte del “show” y que por lo visto ayer en algunas de las preguntas que se le hicieron a la ex Jefa de Gobierno de la CDMX, seguirán siendo paleros del segundo piso de la 4T.

El primer saque fue más que audaz y con altas posibilidades de que se les revierta negativamente. El haber elegido, por la efeméride, iniciar con un video de la matanza del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco, en su 56 aniversario, sin hacer mención alguna a la eventual responsabilidad de los mandos militares, sino sólo responsabilizar al ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz, e implícitamente al ex secretario de Gobernación, Luis Echeverría, por ser ahí “donde se fraguaba la represión”, puede eclipsar y descalificar el gesto de emitir su primer decreto para ofrecer una disculpa pública, por considerar un “crimen de lesa humanidad” lo ocurrido aquella noche, como ya lo manifestaron ayer mismo los ex dirigentes del movimiento estudiantil que ayer participaron en la marcha conmemorativa. Seguramente vendrán las referencias que Omar García Harfuch, flamante Secretario de Seguridad federal, es nieto de Marcelino García Barragán, quien fungía como Secretario de la Defensa Nacional durante aquel episodio, y más aún por todo el poder que la 4T le ha dado a los militares, incluida la vigilancia policial a través de la Guardia Nacional.

Sheinbaum y su equipo decidieron mantener el miércoles la controvertida sección para desmentir y criticar publicaciones de periodistas, que ahora llamarán el “Detector de Mentiras”, y como novedad propusieron el lunes de “Vida Saludable”; el martes de “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”; jueves de “Mujeres en la Historia”; y viernes de “Suave Patria”, que ya iremos viendo para qué exactamente están dedicadas.

Habrá que ver por lo pronto, con que actitud asumen las críticas que reciban de su debut en las mañaneras 2.0, y si comparten o no qué le pareció al expresidente esta nueva versión de su más apreciada y rentable creación, con la que aseguraba, se mantenía una “revolución de las conciencias”.