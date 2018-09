Liberan a detenidos por agresiones en UNAM; piden explicaciones

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México capitalina informó que las dos personas que fueron detenidas el viernes por su presunta participación en las agresiones del lunes pasado contra alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quedaron en libertad por falta de pruebas.

En un comunicado detalló que la representación social adoptó la determinación toda vez que en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra y se señaló que uno de los presentados, incluso, afirmó no haber estado en el lugar de los sucesos y en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación. Además, se enfatizó que el mismo análisis del material videográfico presentado como indicio, no se observa agresión alguna por parte de los presentados hacia los manifestantes.

La Procuraduría comunicó que en las entrevistas, los detenidos aportaron datos para continuar con la investigación y ubicar a los responsables.

Ante esta actuación, la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitaron a las autoridades capitalinas una explicación concreta sobre la liberación de los dos detenidos.

En un comunicado, la Universidad manifestó su "asombro y desconcierto ante las versiones periodísticas que informan sobre la decisión de la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la Procuraduría de la Ciudad de México de poner en libertad a los dos sujetos".

"Esta casa de estudios espera una explicación a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades correspondientes sobre tal determinación", apuntó.

Por su parte, la CNDH anunció que solicitará información a las autoridades de la Procuraduría y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y llamó a las autoridades federales y de la Ciudad de México a que actúen con "oportunidad, debida diligencia, apego a la ley y respeto a derechos humanos" para evitar actos u omisiones que puedan propiciar impunidad.

