Ley Banxico no se aprobó vía exprés por el bien de México: Morena

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, aseguró que por el bien de México no quisieron aprobar vía exprés la Ley Monreal o Ley Banxico porque no utilizan su mayoría para avasallar, sino para reflexionar y encontrar consensos.

"Por el bien de México, no quisimos hacer las cosas vía exprés, como sucedió en el pasado, no voy a juzgarlo ahora porque actuó en favor de la convicción que tiene la Cuarta Transformación y la Cuarta Transformación implica no hacer las cosas como se hacían antes: no utilizamos nuestra mayoría para avasallar, la utilizamos para reflexionar y encontrar consensos", dijo el líder de Morena.

�� Conferencia de los presidentes de la Junta de Coordinación Política del Senado y de @Mx_Diputados, @RicardoMonrealA y @NachoMierV, respectivamente; del 15 de diciembre de 2020 https://t.co/gPsFt9qNJd — Senado de México (@senadomexicano) December 15, 2020

En un mensaje junto a los demás grupos parlamentarios, Ignacio Mier rechazó que con esta minuta se esté atentando contra la autonomía del Banco de México o que se fomente y se propicie el lavado de dinero de recursos de procedencia ilícita de dólares "manchados de sangre", y dijo que el fondo de este proyecto es darle certeza jurídica a las instituciones financieras, por lo que hace por todas las remesas y la repatriación de capitales hacia los Estados Unidos.

Calculó que 90 mil millones de dólares llegan a México año con año por tres vías: remesas, turismo y el dinero en efectivo que traen los paisanos a nuestro país cuando regresan de vacaciones en fin de año o de visita en las fiestas patronales de cada uno de sus pueblos, pero son víctimas de agio (especulación) y eso es lo que se busca evitar.

Mier Velazco estimó que en fin de año retornan cuatro millones de mexicanos y ponen a circular cuatro mil millones de dólares, además, cuando visitan sus regiones en sus fiesta patronales, de marzo a agosto, otros cuatro millones regresan con otros cuatro mil millones de dólares, es decir, son ocho mil millones de dólares que no son registrados en el sistema financiero mexicano.

"Nosotros se los decimos con convicción y respeto y con un llamado a la reflexión y por eso se lo decimos a la Junta de Coordinación Política que sin claudicar y sin renunciar al espíritu de la minuta que nos llegó por parte del Senado, como diría Azuela: 'veamos a los de abajo', eso que no registra el sistema, eso donde no hay sistemas electrónicos para registrar más de ocho mil millones de dólares, y que en lugar de reconocer en los dólares el sudor, se pone en duda que puede ser producto de una actividad ilícita o con una presunción de lavado, nada más alejado de la realidad", declaró.

