Legisladores se confrontan por desafueros tras colapso del metro

Legisladores de Morena y de los partidos de oposición se enfrentaron ayer por solicitudes de desafuero contra la actual jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y sus dos predecesores, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard tras la tragedia en la Línea 12 del Metro que causó 26 muertes.

El conflicto comenzó cuando Morena anunció un punto de acuerdo para pedir el desafuero del ahora senador Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal de 2012 a 2018.

En tanto, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió la renuncia de Sheinbaum y del ahora canciller Marcelo Ebrard, quien promovió la construcción de la Línea 12 del Metro en su administración (2006-2012).

“La Línea 12 se entregó funcionando adecuadamente al hoy senador Miguel Ángel Mancera hace más de nueve años”, argumentó la diputada María de los Ángeles Huerta, autora del punto de acuerdo en su contra.

“La situación es sumamente delicada y en tiempos electorales ha sacado a relucir la peor carroña del viejo régimen. En ese sentido, quiero lamentar el circo político en el que se ha montado la oposición”, denunció la senadora Bertha Alicia Caraveo, de Morena.

“Marcelo Ebrard es responsable de los hechos ocurridos y probable responsable de esta tragedia, sin embargo, al ser titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores goza del fuero”, declaró la senadora Kenia López, vicecoordinadora del PAN.

Aunque las bancadas no se desistieron de sus exhortos, que no son vinculantes porque no provienen de la Fiscalía General de la República (FGR), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal, pidió desechar las solicitudes.

“Nosotros no debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni menos vamos a prender la hoguera para quemar a personalidades públicas”, manifestó Monreal, quien también es coordinador de los senadores de Morena.