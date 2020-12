Le metieron gol a Pemex por contratos con mi prima: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que a pesar de que en 2019 ordenó no entregarle contratos a su prima Felipa Guadalupe Obrador Olán, en Petróleos Mexicanos (Pemex) hubo omisión, o no se dieron cuenta, y se los otorgaron. Éstos suman 365 millones de pesos y ya fueron rescindidos.

“El año pasado me dijo el director de Pemex (Octavio Romero Oropeza) ‘hay aquí un posible conflicto de interés’ y di la instrucción de que no se otorgaran los contratos, pero luego como mi prima tiene una empresa que venía contratando con Pemex tiempo atrás, se reúne, se asocia con otras empresas, y ya no aparece ella como la responsable de la participación en otras licitaciones y se le entrega el contrato a varias empresas, entre esas la de mi prima”, comentó el Mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Y agregó: “Le metieron gol a Pemex, en el sentido de que debieron cuidar eso”.

López Obrador resaltó que no habrá influyentismo durante su administración.

“Que se actúe de conformidad a la ley, porque no somos iguales. Aunque se trate de familiares”, acentuó.

JL