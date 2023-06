El exalcalde de San Blas, Hilario "R", conocido como Layín, fue detenido en Nayarit acusado de diversos delitos, de acuerdo con información preliminar.

Reportes señalan que alrededor de las 20:30 horas de este martes, policías recibieron el reporte de violencia contra una mujer en calles del municipio de Xalisco, fue así que policías se trasladaron a la calle Margarita, en el fraccionamiento Cordoncillos, en donde observaron a un hombre en estado de embriaguez.

El hombre se encontraba en el techo de una casa lanzando tejas contra una mujer, la cual extraoficialmente fue identificada como su expareja sentimental. Es así que el sospechoso, identificado como Hilario "R", alias Layín, fue arrestado por su participación en "hechos delictuosos de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un policía estatal".

EL DÍA QUE LAYÍN DIJO QUE ROBÓ "POQUITO"

En 2014, antes de convertirse en presidente municipal de San Blas, Layín estuvo envuelto en la polémica luego de aceptar que sí había robado, "pero poquito".

"Me han criticado mucho que a mí me gusta el dinero, ¿a quién no le gusta, ¿que le robé a la presidencia? Sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre... nomás una rasuradita", declaró en su momento.

