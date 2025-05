Layda Sansores responde a críticas por visita de MrBeast: “El INAH estuvo al tanto de todo”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respondió a la controversia generada por la reciente visita del youtuber MrBeast a las zonas arqueológicas de Calakmul, Balancanché y Chichén Itzá.

Durante la emisión de su programa en YouTube, Martes del Jaguar, Sansores defendió la presencia del creador de contenido, asegurando que cumplió con todos los requisitos necesarios para acceder a estos sitios. Además, pidió no alimentar rumores sin fundamento: “No vengan ahora con cuentos, ya es algo que la gente quiere inventar" expresó.

También señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supervisó todos los aspectos de la visita, garantizando el respeto y preservación de los espacios históricos.

"Fueron muy responsables, están cuidando todos estos espacios que ellos saben qué importancia histórica tienen. Eso que dicen:´es que entró a un lugar donde nadie entra´. No, ya lo explicó, no está abierto a todo el público, pero con permisos previos, con citas previas se hacen los tours. Ahí es donde él estuvo, ahí estuvimos también", dijo.

La funcionaria estuvo acompañada por el secretario de Turismo estatal, Mauricio Arceo, quien calificó la visita del youtuber como una oportunidad de nivel mundial.

Asimismo, resaltó que el gobierno no gastó nada en el video: "Es importante decir que sin un peso del gobierno del estado". A lo que Sansores reiteró: "no nos costó ni un peso, ni la foto. La verdad que fue una gran generosidad. La gente cree que paga una millonadas".

El mismo día en que se transmitió el programa, la secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que se tomarían sanciones contra MrBeast.

"Respecto a lo del INAH, le pedí a Diego Prieto una ficha, no es la primera vez que pasa, y por supuesto que no estamos de acuerdo, y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios".

En rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, al respecto, que se va a "averiguar exactamente, o más bien que informe, que el INAH nos diga bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces qué sanciones provienen".

MrBeast apoyará a comunidades

Mauricio Arceo, secretario de Turismo del gobierno de Campeche, también afirmó que el equipo de MrBeast se quedó un día más en Calakmul y que hay un plan de apoyo, por parte del youtuber, para facilitar el agua a algunas comunidades.

"Estamos en proceso, tenemos la autorización de comentarlo. MrBeast todavía no se va de Campeche, sino que aparte va a hacer una inversión para ayudar".

La gobernadora, por su parte, complementó: "Todavía le regala a la comunidad (...) Esto es un regalo de la vida".

Arceo, también detalló como fue el proceso de contacto, el cual inició hace tres meses:

"Andaban buscando áreas para hacer un programa de la cultura maya, fue una oportunidad que nosotros vimos. Estábamos compitiendo con los estados del sureste y también con países de Centroamérica. La competencia era muy grande y lo que hacía falta era dejarlos impactados. Cuando vino el equipo de scouting fue a Calakmul, tuvimos el acompañamiento todo el tiempo de la gente del INAH que nos favoreció especialmente para tener las facilidades para conocer el sitio y entonces ver el alcance que podría tener un programa para destacar lo más importante de la cultura maya".

Diego Prieto confirma que MrBeast fue respaldado por autoridades de Campeche

En una entrevista con la SPR, el director del INAH, Diego Prieto dijo que luego de negarles un primer permiso, el equipo de producción de Mr. Beast acudió a las autoridades de los gobiernos de Campeche y Yucatán, por lo que se reanalizó la situación y se ordenaron condicionantes para el permiso.

"Se les planteó que se debería presentar un proyecto de lo que iban a grabar, que se debería presentar un planteamiento, una reciprocidad en el sentido de que se pudiera estimar todo el recurso que podrían obtener por la cantidad de visitas e influencias que maneja este personaje", afirmó Prieto, sin embargo, no cumplieron con esos requerimientos.

YC