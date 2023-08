Este miércoles, en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó al Presidente sobre los 5 jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y como respuesta evitó hablar del tema, hizo gesto de no haber escuchado, y contó un chiste para dar por terminada la rueda de prensa.

"Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo, mejor por el otro (oído). Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós", fue la broma que dijo el Mandatario en Palacio Nacional.

Los 5 jóvenes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado viernes 11 de agosto. Se informó que estos acudirían a una feria en Lagos de Moreno, pero desde entonces no se conoce su paradero.

Luego de que ayer se diera a conocer una fotografía que presuntamente los muestra amordazados y maniatados, además de otro video en el que se ven agresiones contra ellos, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dijo que dicha información "ya también forma parte de la investigación que se está agotando por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas", y que no descartó que se trate de los jóvenes.

LEE TAMBIÉN: Desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno apunta a asesinatos

OF