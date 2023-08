Los familiares de Uriel Galván, Dante Cedillo, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara y Roberto Carlos Olmeda, jóvenes originarios de Lagos de Moreno cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes, confirmaron que las características de las personas privadas de la libertad que aparecen en imágenes que circularon en redes sociales desde la noche del lunes coinciden con ellos.

Esto fue informado por la fiscal especial en Personas Desaparecidas de la Entidad, Blanca Trujillo. “Nos comentan de manera preliminar que consideran que se trata de sus familiares. No obstante de esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en la búsqueda y localización”, agregó la funcionaria estatal.

Destacó que se les ha dado acompañamiento ante las afectaciones emocionales que les han causado estos hechos.

Por su parte, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, acentuó que durante los operativos de búsqueda en Lagos de Moreno se localizó también un vehículo calcinado que pertenecía a una de las víctimas. En la cajuela se encontró el cuerpo de un hombre. El auto se ubicó en la carretera que va de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno, a la altura de una tienda conocida como “Nuevo Milenio”.

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada, indicó que se procesarán todos los indicios y se harán los análisis genéticos correspondientes a los restos óseos para confirmar si pertenecen a alguno de los jóvenes.

Anoche, habitantes de Lagos de Moreno protestaron para exigir justicia y que se frenen las desapariciones en ese municipio. Entre los inconformes estuvieron los familiares de los cinco jóvenes mencionados.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Beruben, dijo que se pedirá a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones.

La comunidad de Lagos de Moreno mostró su inconformidad por la falta de seguridad en la que viven. ESPECIAL

Cómo la ida a una feria se transformó en tragedia

Habitantes del municipio de Lagos de Moreno se manifestaron en calles de la cabecera municipal en reclamo de justicia y el cese de las desapariciones que aquejan a la demarcación. Entre las personas que participaron en la protesta estaban familiares de los cinco jóvenes quienes se encuentran desaparecidos desde el viernes de la semana pasada.

A las 18:00 horas se llevó a cabo una misa en el templo Merced de Lagos de Moreno, organizado por familiares de personas desaparecidas, donde se pidió por la paz en el municipio y después se organizó la movilización por calles del primer cuadro de la ciudad.

Los jóvenes desaparecidos son Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández.

“Yo no ando buscando a un culpable, yo ando buscando a mi hijo, yo no tengo que hacer nada contra nadie, yo ando buscando a mi hijo”, expresó Armando Olmeda, papá de Roberto Olmeda. El señor recriminó la difusión en algunos medios de la fotografía donde los jóvenes se ven golpeados y que se difundió a través de las redes sociales.

“Yo quiero se publique esta foto, quien sea (una foto de Roberto de pie y sonriente), ninguna otra foto quiero que publiquen, yo sé que no puedo controlar yo eso, pero ese es mi pedimento para todos los medios”, expresó.

El contingente avanzó por varias calles hasta llegar a la plaza principal de Lagos de Moreno.

“Jaime es un chico muy feliz, le encantaba bailar, siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería, era la alegría de nosotros, era mi niño chiquito, mi hermano el más pequeño y yo les pido por favor que me lo regresen. El dolor es muy grande y no tenemos nada concreto, no nos confirman nada”, mencionó la hermana de uno de los jóvenes desaparecidos.

La noche del viernes, estos cinco desaparecidos se reunieron para ir a la feria del municipio. La última vez que sus familiares los vieron fue cuando se retiraban en un coche Jetta de color café propiedad de uno de estos muchachos.

Las víctimas tienen edades entre los 20 a 21 años, se informó que algunos de ellos estudian y otros trabajan en oficios con sus familiares.

Los muchachos habrían acudido primero al mirador en la colonia San Miguel, donde se encontraron indicios que implicarían un hecho violento.

Un amigo de los muchachos fue quien reportó la desaparición de los cinco amigos a las respectivas familias. Este joven había quedado de verse con ellos en la feria, pero cuando no llegaron, informó la ausencia. La mañana del sábado los familiares acudieron a presentar las denuncias.

La Fiscalía informó que ya se han realizado cateos a viviendas para tratar de localizar a los muchachos, sin que se oficialice aún su deceso o supervivencia.

Escucha este importante mensaje del Fiscal Estatal, Mtro. Luis Joaquín Méndez Ruiz, en el cual se dan a conocer avances de la investigación sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.https://t.co/EvoXt6GDUp — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 15, 2023

HALLAN ARMAS Y DROGAS

Catean finca relacionada con los jóvenes

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, dijo ayer que se llevó a cabo la localización, aseguramiento y cateo a una finca que “pudiera tener relación” con la desaparición de Roberto, Uriel, Jaime, Diego y Dante, los cinco jóvenes de Lagos de Moreno.

En ella se encontraron un arma larga, tres cargadores de arma larga, una motocicleta Yamaha negra con verde sin placas, placas con reporte de robo de una camioneta Chevrolet Silverado 2022 y una Nissan 2023, ocho celulares móviles, envoltorios con polvo blanco (posiblemente cocaína), un envoltorio de vegetal verde con las características de la marihuana, 22 bolsas del mismo vegetal, bolsas con otro tipo de sustancias (al parecer pastillas de droga) un DVR (a procesar), y una gorra negra.

El fiscal recordó que fue el pasado 11 de agosto cuando los cinco jóvenes fueron vistos por última vez, luego de que mencionaran a familiares que irían al mirador de San Miguel, sin que ninguno de ellos regresara a su domicilio, por lo cual se presentó la denuncia correspondiente, a partir de la cual iniciaron las diligencias, dando con el paradero de uno de los vehículos de las víctimas al día siguiente, frente a una iglesia.

Explicó que en el lugar donde se reunieron los jóvenes, el mirador de Lagos de Moreno, se localizaron algunos indicios, como sangre y algunos cinchos, que ya fueron añadidos a la carpeta de investigación, para confirmar o descartar si tienen que ver con la desaparición de los cinco jóvenes.

Para su búsqueda, dijo Méndez Ruiz, se efectuaron despliegues terrestres de 40 unidades y 50 elementos, teniendo como resultado al menos 48 registros de investigación, entre inspecciones del lugar, mapeo, solicitud de videos de cámaras, informes policiales, aseguramientos de dispositivos electrónicos, análisis de cámaras públicas del C4 municipal, videos de particulares y 14 entrevistas, derivando en 25 horas de "análisis de inteligencia".

Lo anterior, además de 48 horas de análisis de videos del C5 y cámaras particulares, contando también con la colaboración de distintas dependencias, como la Comisión Local de Búsqueda, hospitales civiles, Cruz Verde, Cruz Roja, comisarías municipales, entre otros.

Méndez aseguró que se seguirá trabajando en la zona para seguir sumando la información necesaria para dar con su paradero.

“No vamos a retirar la fuerza o el personal, seguirán permanentes en el lugar porque la búsqueda es permanente hasta que no se tenga la información totalmente confirmada con dictámenes y confrontas genéticas, la búsqueda será incesante”.

Los cinco jóvenes acudieron el viernes pasado a la feria de Lagos de Moreno, pero desde entonces se desconoce su paradero. TWITTER/FiscaliaJal

Piden apoyo a la Fiscalía General de la República

Por su parte el coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, indicó que con este tipo de hechos “que no habíamos visto antes en el Estado”, se presume la participación de una organización criminal, por lo cual se ha pedido apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, la respuesta ha sido negativa.

“Como parte de las acciones que se tomarán el día de hoy (ayer) ante esta situación que se dio en Lagos de Moreno vamos a solicitar la atracción por parte de la Fiscalía General de la República, ya que los indicios que se tienen al momento dan la presunción de que puede existir participación de grupos criminales, parte del delito de delincuencia organizada, parte de la competencia de la FGR por tratarse de un delito federal, esperando contar con la colaboración en este caso”, dijo Sánchez Beruben.

“Los muchachos parece que se encontraban en una feria. Ellos quedaron de verse con un amigo en otro punto; pero el amigo cuando pierde contacto con ellos es cuando avisa a la familia. En ese momento la familia genera un reporte al 911, también a la Policía municipal, quienes activan su grupo de búsqueda de manera inmediata”, había expresado el coordinador de Seguridad sobre la desaparición de los muchachos.

Los familiares de los jóvenes interpusieron la denuncia el sábado al no saber nada de ellos, pero mencionaron que a pesar de los señalamientos de algunos testigos, los agentes investigadores han tardado en iniciar las pesquisas.

El domingo protestaron a las afueras del estadio JFV, donde se realizaba la semifinal de la Copa Jalisco, para exigir a las autoridades la localización

Trascendió también la aparición de un video en el que presuntamente aparecen los jóvenes golpeados y amordazados con cintas color gris, por lo que familiares acudieron a la Fiscalía de Jalisco a exigir respuesta a las autoridades.

En ese video se ve a cinco personas privadas de su libertad, heridas, a las que después se les obligó a pelear entre sí hasta matarse.

POSICIONAMIENTO

Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco

La agrupación de víctimas del delito de desaparición forzada y víctimas de violaciones a Derechos Humanos, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, manifestó ayer su posicionamiento “ante el autoritarismo que vivimos en el Estado”, luego de que el Gobierno estatal prohibiera a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado la pega de boletines de búsqueda de personas desaparecidas, permitiendo sólo la difusión mano en mano.

CONGRESO DE JALISCO

Legisladores de todas las bancadas parlamentarias emitieron pronunciamientos en torno a los hechos de violencia ocurridos en semanas recientes en Jalisco. EL INFORMADOR/M. Hernández

Diputados alzan la voz por hechos violentos

Al iniciar ayer la sesión extraordinaria en el Congreso de Jalisco, diputados locales guardaron un minuto de silencio por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, sobre cuyo paradero han surgido distintas versiones.

Previo a ello, legisladores de todas las bancadas parlamentarias emitieron pronunciamientos en torno a los hechos de violencia ocurridos en semanas recientes en el Estado, incluyendo la agresión contra policías en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, o el caso de la desaparición y posterior homicidio de jóvenes de un call center de Zapopan.

El coordinador de la bancada de Morena, José María “Chema” Martínez, expresó que hay “rabia” en la población por hechos recientes ocurridos en la zona de los Altos de Jalisco.

“Hoy no cabe la política, hoy no cabe el color porque hay rabia, hay encabr… por lo que está pasando en Jalisco y en particular, con los jóvenes de Lagos de Moreno; las mujeres de ‘La Chona’ (Encarnación de Díaz); los jóvenes del call center; los jóvenes de Tonalá y muchas otras víctimas, producto del desorden que está ocurriendo en todo el país”.

El diputado local del PAN, Julio César Hurtado, quien dejó de lado temas de política, acusó que son los delincuentes quienes gobiernan el país.

“La sociedad hoy se ve inmersa en un clima de violencia, de salvajismo. Hoy son los delincuentes quienes gobiernan las regiones. Hoy quienes se ostentan como gobernadores de las regiones y del país no son más que recaudadores de impuestos porque, quienes ejercen la violencia y quienes tienen el dominio de los territorios son los delincuentes”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Marcela Padilla, reconoció que la estrategia del Gobierno federal en materia de seguridad ha quedado a deber para toda la población.

“Esto ha superado, en todos los sentidos, la capacidad del Estado. Necesitamos que el Gobierno federal voltee a ver a las familias, a los jóvenes y desgraciadamente la estrategia nacional ha quedado limitada”.

La diputada de Hagamos, Mara Robles, insistió en que las autoridades responsables deben comparecer para rendir cuentas sobre la situación de inseguridad que vive el Estado.

“No solamente tenemos acciones legislativas que tomar, sino que también es nuestra obligación para contribuir llamar a los servidores públicos responsables de atender esos temas a rendir cuentas. Una y otra vez hemos insistido, es nuestra obligación”.

Por su parte, el PRI Jalisco compartió un comunicado en el que expresó toda su “solidaridad y apoyo para los familiares y amigos de estos jóvenes” desaparecidos en Lagos de Moreno. Señala que en ese municipio “los asesinatos se han duplicado en tan solo un año, con niveles de violencia incluso superiores a la media nacional. La situación no es nueva, llevamos cinco años demandando paz y justicia ante autoridades que se hacen de la vista gorda. Basta ya”.