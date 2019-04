La Segob descarta plan para detener ingreso de migrantes

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó un plan para contener el ingreso al país de las caravanas de migrantes centroamericanos, las cuales "existen y no son un mito".

Dijo que regularizarán a los migrantes que ingresen a territorio mexicano y les brindarán seguridad, porque la actual administración no reprime.

Tan sólo en febrero ingresaron 76 mil migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, señaló.

Entrevistada después de tomar protesta al nuevo presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales, Sánchez Cordero afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es represivo y por "ningún motivo" va a militarizar la frontera sur.

¿Plan de contención?, se le cuestionó.

"No, regular, regular, regular y seguridad", dijo.

"Estaremos todas las estancias migratorias y los puntos migratorios regulares atendiendo todos estos flujos migratorios, pero como se han dado cuenta, y lo dije a través de la cuenta de Twitter el fin de semana, las caravanas son una realidad, no son un mito, han estado entrando constante, constante y constantemente caravanas; eso es una realidad por más que digan que no, es una auténtica realidad, es la nueva forma de hacer la migración y de unirse".

Al cuestionarle si tiene temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump cierra la frontera, la funcionaria respondió que son decisiones unilaterales.

Consideró que debe haber acciones coordinadas entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos porque la expulsión más importante es de centroamericanos, concretamente de hondureños.

"Nosotros estamos muy conscientes de que la migración tiene que cambiar, ser regulada y segura; ellos también tendrán que hacer su parte", mencionó.

IM