La SCJN frenó "ambición desmedida" en Baja California: Marko Cortés

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseveró que al declarar la invalidez de la "Ley Bonilla" la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un alto a la "marrullería" de Morena y del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por lo que declaró listo al panismo para recuperar electoralmente la entidad, en 2021.

"Tenemos certeza de que los ciudadanos de Baja California tendrán que elegir a su próximo gobernador el año entrante, y estaremos listos para recuperar la entidad"

Gracias al fallo de la Corte, "hoy afortunadamente tenemos certeza de que los ciudadanos de Baja California tendrán que elegir a su próximo gobernador el año entrante, y por supuesto, nosotros estaremos listos y con todo para recuperar la entidad", expuso el panista.

En las elecciones locales de 2019 Bonilla Valdez, postulado por Morena, arrebató al PAN el gobierno del estado, mismo que el blanquiazul había gobernado de manera ininterrumpida desde hacía 31 años.

Hoy, tras la resolución de los ministros de la Corte, Cortés Mendoza ofreció una rueda de prensa virtual y dijo que el PAN está listo para ganar las elecciones estatales del año próximo.

Reconocemos la labor de la @SCJN para frenar un atropello a la democracia. Querían un fraude constitucional y poselectoral, violentar la voluntad popular, pero queda claro, nada ni nadie por encima de la Constitución.#GanóLaDemocracia — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 11, 2020

El dirigente planteó que la Corte emitió una resolución histórica porque fortalece la democracia y además se dejó claro "que en México no existe la ampliación de mandato".

El panista anotó: "triunfó el orden constitucional sobre la marrullería, sobre la compra de voluntades y la ambición desmedida de poder de Bonilla y de Morena. Este es un rechazo al autoritarismo y a las peores prácticas de la política mexicana".

En la rueda de prensa Cortés estuvo acompañado por el dirigente estatal, Enrique Méndez y la senadora Gina Cruz, quienes reconocieron la "valentía" y honradez intelectual con la que actuaron los ministros de la SCJN y que demostró la ilegal actuación del gobernador Bonilla y el Congreso del estado.

La Corte dio "un golpe a la mesa" porque Bonilla utilizó todo tipo de "artimañas" para buscar ampliarse el mandato de dos a cinco años "y con esta resolución ya queda claro que en México no hay, no existe la ampliación de mandato, no se permite, pues, que se vulnere el orden constitucional".

Méndez previó que Bonilla tendrá que preparar su salida porque "en 13 meses vamos a tener un nuevo gobernador".

Senadores del PAN celebraron por su parte el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la llamada "Ley Bonilla", que pretendía ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.

