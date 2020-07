"La SCJN dejó a las mujeres en un estado de indefensión"

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un proyecto con el cual se buscaba ordenar al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto, organizaciones sociales consideraron que el máximo tribunal dejó en indefensión a las mujeres.

"La resolución de la Corte nos deja en un estado de indefensión, no sólo a las amparistas, sino a las mujeres en Veracruz"

"La resolución de la Corte nos deja en un estado de indefensión, no sólo a las amparistas, sino a las mujeres en Veracruz. ¿Por qué decimos esto? Porque la Corte no resolvió, no discutió el tema del acceso al aborto legal, no se discutió el tema del aborto en el Estado de Veracruz", dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

En conferencia de prensa, la defensora de derechos humanos consideró como urgente la aprobación de la interrupción legal del embarazo en Veracruz porque quienes quieren acceder a ese servicio deben viajar a la Ciudad de México, o incluso hay mujeres víctimas de abuso sexual y se ven obligadas a vivir con las consecuencias de ese delito.

"México requiere que avancemos en derechos porque la desigualdad ha mostrado la gravedad de la violencia contra las mujeres, los abusos de poder, los que hoy aplauden que ‘ganaron’ siguen promoviendo políticas que discriminan a las mujeres", indicó Luz Estrada.

Aunque la Primera Sala de la SCJN desechó el proyecto que había diseñado el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el asunto deberá ser enviado a alguna de las ponencias de los ministros que votaron en contra.

Por ese motivo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron al máximo tribunal no demorar en la elaboración del nuevo proyecto para su discusión.

"Queremos que sea la SCJN la que le abra el camino a las mujeres, queremos que sea esta Suprema Corte que nos ha demostrado en muchísimas ocasiones esa progresividad, ese camino de los derechos andados", indicó Patricia Bedolla, experta en temas de género.

Agregó que el ministro que retome el asunto deberá centrarse en el principio de progresividad, siempre teniendo en cuenta los derechos de las mujeres.

