La Profepa asegura tigre que era paseado en Salina Cruz, Oaxaca

Tras la difusión de las fotografías de una persona que paseaba con su mascota, un tigre de bengala, en calles de Salina Cruz, en Oaxaca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró al cachorro de cuatro meses de edad luego de realizar una inspección.

La dependencia informó que el propietario no cuenta con la autorización para la posesión de ejemplares exóticos de vida silvestre; asimismo, precisó que el lugar donde se mantenía en cautiverio al animal no es el idóneo para el bienestar del mismo.

En un comunicado oficial detalló que inspectores federales de la Profepa llevaron a cabo una revisión en el domicilio del propietario y poseedor del felino y procedió a su aseguramiento precautorio, esto por no contar con la autorización para la posesión de ejemplares exóticas de fauna silvestre como mascota o animal de compañía y el Plan de Manejo aprobado por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además de no garantizar su trato digno y respetuoso, debido a que el lugar donde se mantenía en cautiverio no es el idóneo para el bienestar del animal.

"El cachorro, se observó, presentaba un estado de carnes regular; su pelo esta áspero y opacado lo cual es un indicio de que no se está proporcionando una dieta adecuada para su bienestar físico y de salud", indicó.

Añadió que toda persona que posea un ejemplar de vida silvestre no sólo está obligada a demostrar su legal procedencia, sino también a proporcionar y demostrar que cuenta con las condiciones para garantizar el trato digno y respetuoso del animal bajo su cuidado y posesión.

De la misma manera, requiere cumplir con los requisitos de ley, que son el registro ante Semarnat y un plan de manejo aprobado por la autoridad, en el cual se describen las condiciones de albergue, cuidado y manutención de los animales.

Expuso que el tigre de bengala es una especie considerada en México como exótica, ya que naturalmente no se distribuye en nuestro territorio.

"Su posesión exige cuidados especializados para cumplir con las disposiciones de ley a fin de no ser sancionados por la Profepa; asimismo es de resaltar que ningún permiso otorgado por la Semarnat permite el paseo de estos animales en vía pública o mantenerlos en sitios distintos al autorizado".

Previamente su dueño, Carlos "N", había asegurado que contaba con los permisos correspondientes para tener en resguardo a su cachorro de tigre de bengala cuando paseaba con este en las calles de Salina Cruz.

LS