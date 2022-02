La FGR debe hacer pública averiguación del caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) debe hacer pública la versión actualizada de la averiguación sobre la desaparición de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“Resolvimos en febrero de 2015, por unanimidad, revocar la respuesta de clasificación que había extendido la PGR y se instruyó, a través de la resolución RRA 5151/14, otorgar acceso a la averiguación previa, integrada hasta ese momento, al actualizarse la excepción de reserva por tratarse de información de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos”, recordó el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

La resolución se dio luego de que un particular solicitó una actualización de la averiguación, por lo que la FGR informó que la indagatoria es pública y puede ser consultada en el portal oficial de la FGR en el link: https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual, manifestó que el expediente alojado en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado, no se encuentra actualizado.

“Efectivamente, como lo aduce el particular, de la consulta al vínculo electrónico que le fue proporcionado en respuesta se puede advertir que si bien, a través del mismo se pueden consultar 667 tomos, que corresponden a la información requerida, lo cierto es que dicha información no se encuentra actualizada, cuando menos a la fecha de la solicitud. En ese sentido, no es toda la información generada”, indicó Acuña Llamas.

MQ