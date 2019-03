La CNTE levanta plantón en San Lázaro

Este jueves después de las 16:00 horas, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a levantar el bloqueo en las afueras de la Cámara de Diputados que comenzaron las primeras horas de este miércoles.

"Esperemos que los puntos que nosotros planteamos, de manera muy concreta, se consideren"

De manera paralela, Eloy López Hernández, secretario General de la Sección XX de la CNTE, dio un mensaje a sus correligionarios en el que anunció que su organización se mantiene en "alerta máxima" y adelantó que van a esperar a conocer el nuevo dictamen para revisarlo palabra por palabra, pero esto no quiere decir que lo avalen por anticipado.

"Vamos a permitir el espacio para el desarrollo de la discusión entre estas comisiones, una vez hecho y que conozcamos este dictamen, porque tampoco nos lo han presentado de manera escrita, pues también abramos el espacio y el tiempo que sea necesario, lo discutamos, como ya lo dije, que no solamente sea la CNTE, son las consideraciones y esperemos que los puntos que nosotros planteamos, de manera muy concreta, se consideren", dijo Eloy López Hernández.

Señaló que una vez que conozcan el dictamen y no se consideren sus consideraciones estarán definiendo sus acciones porque no encuentran otra forma de que entiendan que el magisterio no está en una necedad, sino en una necesidad.

"Una vez que se dé a conocer el dictamen y no se consideren nuestras propuestas nosotros haremos nuestra revisión inmediata, llamaremos, a asamblea en nuestros espacios y estaremos definiendo, estamos en alerta máxima como hemos dicho y en cualquier momento estaremos accionando porque no encontramos otra forma de que entiendan de que el magisterio nacional no está en una necedad, sino en una necesidad", agregó Eloy López.

JM