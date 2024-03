LFT: ¿qué hacer si no me dan los días de descanso en Semana Santa?

Se acercan las vacaciones de Semana Santa, que serán finales de este mes de marzo, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se encuentran entusiasmados.

Cabe aclarar que dichos estudiantes sí tendrán vacaciones de Semana Santa porque está establecido como periodo vacacional en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, los trabajadores del sector formal de México no cuentan con días feriados en estas fechas.

Las vacaciones oficialmente comenzarán el lunes 25 de marzo y concluirán el viernes 5 de abril para dichos estudiantes, durante este periodo no está contemplado como de asueto en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que un trabajador mexicano no puede hacer nada legalmente si su empresa o patrón no le da los días de descanso.

Sin embargo, hay empresas que por iniciativa sí les da a sus trabajadores algunos días de la Semana Santa, para que puedan tener tiempo con su familia o realizar cualquier otra actividad que deseen.

A pesar de lo anterior, cabe recalcar que de acuerdo con la LFT, las empresas y los jefes no están obligados a dar días de descanso durante Semana Santa.

Días de descanso obligatorio según la LFT

1 de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero, por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917

El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por e l Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo

16 de septiembre

tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana

1 de octubre

25 de diciembre

Además, del día que determinen las leyes locales y electorales, en relación con la jornada electoral.

